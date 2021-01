La inversió immobiliària cau un 29% el 2020 a Espanya

El volum d'inversió en el sector immobiliari espanyol va tancar l'any 2020 amb 9.000 milions d'euros, una xifra que representa una caiguda del 29,3% respecte a l'any anterior, com a conseqüència de l'ajust que ha causat la pandèmia de coronavirus en l'economia, principalment en els països amb major exposició global com Espanya. En l'últim trimestre de l'any, tot i que va aconseguir incrementar la inversió un 27,7% respecte als tres mesos immediatament anteriors, el balanç encara va ser negatiu, un 31,3% més baix que a l'últim trimestre del 2019.

«La pandèmia ha provocat un ajust sever en l'economia a escala global, més accentuat als països amb major exposició a aquesta, com és el cas d'Espanya. Després de la contracció de l'any 2020, l'efecte i la difusió de les vacunes, units a l'aplicació de el fons europeu de recuperació (NGEU) seran claus per a la reactivació econòmica prevista per al 2021 i el 2022», destaca l'informe «Mercat d'Inversió a Espanya», de BNP Paribas Real Estate.

Si s'exclou el volum registrat en el mercat residencial de lloguer, la inversió descendeix fins als 7.600 milions d'euros fins al 31 de desembre, cosa que suposa un descens anual del 29%. Tot i el context actual, factors com l'elevat capital existent als mercats, un entorn de tipus en nivells mínims històrics, unit a les rendibilitats atractives que ofereix el sector immobiliari davant d'altres alternatives d'inversió, empenyen els inversors cap a aquest sector, malgrat les dificultats imposades per l'evolució de l'economia, apunta el consultor immobiliari.

Les oficines van aglutinar el gruix de la inversió, en concentrar el 26% del total, encara que gràcies als registres elevats del primer trimestre. Durant la resta de l'any l'activitat es va alentir. En segona posició es va situar el sector comercial «venda al detall», amb el 22%, seguit del sector de la logística, amb el 17%.

Si es té en compte només el període de pandèmia, entre abril i desembre, són aquests dos sectors els que han aglutinat pràcticament la meitat dels 5.628 milions d'euros registrats en aquest període, seguits d'oficines, amb el 21% del total.

El volum d'inversió registrat en el sector de la «venda al detall» en els últims tres mesos es va situar en 645 milions d'euros, incrementant la xifra agregada anual d'inversió en aquest segment a 1.990 milions d'euros. Va ser l'únic sector que va augmentar l'activitat respecte al 2019, concretament un 3%, gràcies a les operacions registrades a supermercats i hipermercats.

El sector de la logística ha estat el més dinàmic i un dels més resistents a la pandèmia. L'increment de la demanda de plataformes logístiques a causa del creixement exponencial del comerç electrònic i companyies d'alimentació, principalment, unit a les rendibilitats que ofereix aquest sector, han convertit la logística en un actiu molt cobejat per tot tipus d'inversors. Va aconseguir una xifra d'inversió de 1.550 milions d'euros, que suposa un descens anual del 16%, a causa del gran volum de les compres de Prologis, primer operador logístic a Espanya, el 2019 de la cartera d'actius de Colonial, per 425 milions d'euros, que va elevar la xifra registrada aquell any per sobre de la mitjana. Les oficines van acumular 2.382 milions, un 49% menys, pel fort descens de l'activitat registrat des de l'inici del confinament. «Encara que l'impacte en aquest sector està sent important en l'ocupació i la demanda, s'espera que tingui un efecte conjuntural, si bé les companyies hauran d'adaptar els seus models d'ocupació a noves necessitats», explica l'informe.

Els fons institucionals van representar al voltant del 68% del capital invertit a Espanya, tot i que destaca també l'activitat duta a terme per socimis, companyies immobiliàries i asseguradores, que, entre les tres, van concentrar el 38% del volum transaccionat.

Pel que fa a la procedència dels inversors, el 2020 van ser principalment Alemanya (17%), Estats Units (15%), Regne Unit (10%) i França (9%).