Girona tanca el desembre amb 49.672 aturats, un 31,6% més que fa un any

Les comarques gironines van tancar el desembre amb 49.672 aturats, 991 més que fa un mes i 11.927 més que fa un any. Una dada que suposa un increment del 31,6% respecte del mateix període de l'any anterior. La pandèmia i les mesures per frenar-ne l'expansió continuen afectant el mercat laboral gironí i evidencien la gran dependència que té del sector serveis. I és que 35.988 dels aturats corresponen a aquest sector, el que equival a un 82,4%. Malgrat les xifres, Girona se situa com la tercera província en increment de nous aturats, per darrere de Barcelona i Tarragona i per davant de Lleida. En paral·lel, la destrucció de llocs de treball ha fet que a la demarcació s'hagin perdut en el darrer mes 466 afiliats a la Seguretat Social.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social continuen evidenciant l'impacte de la pandèmia en el mercat laboral. Segons recull l'estadística, al desembre l'atur ha pujat en 991 persones a les comarques gironines. Un 2,04% més respecte al mes anterior.

En relació amb la resta de províncies, Girona se situa en tercera posició. On l'atur augmenta més és a Barcelona, amb 9.758 persones respecte al mes de novembre i a Tarragona, amb 1.563. Si comparem les dades amb el mateix període de l'any passat, el nombre d'aturats a la demarcació ha augmentat en 11.927 persones, un 31,6% més.

Per sectors, dels 991 que s'han inscrit a les llistes d'atur aquest desembre, 620 corresponen al sector terciari (que inclou l'hostaleria i el comerç) i 212 al de la construcció. El de la indústria n'ha sumat 117, mentre que el de l'agricultura n'ha perdut un. Ara, a les comarques gironines hi ha 49.672 desocupats, dels quals 35.988 corresponen al sector serveis.

Al costat de les dades de l'atur, també n'hi ha unes altres que il·lustren la realitat del mercat laboral. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix. Segons recull l'estadística del Ministeri, les dades continuen en números negatius. En concret, a les comarques gironines, al desembre la Seguretat Social va perdre 466 afiliats, un 0,15% respecte al novembre, quan se'n van perdre gairebé 5.000. Si es tira un any enrere en el calendari, a les comarques gironines ara hi ha 7.141 afiliats menys, un 2,24% menys.

Durant el desembre, a la demarcació es van signar 15.284 contractes, 676 menys que el mes de novembre. I si la dada es compara amb la mateixa del 2019, la xifra és encara més important, amb una variació de 4.058 contractes menys, un 20,98% menys.

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTOs per demarcacions. A les comarques gironines, segons aquestes dades, el desembre es va tancar amb 4.244 expedients que afecten un total de 18.526 treballadors.

Pel que fa a les dades de Catalunya, va tancar el 2020 amb 497.611 aturats, xifra que suposa un augment de 12.863 persones respecte el novembre (+2,6%) i 109.487 més que al desembre del 2019 (+28,2%),. Al conjunt de l'Estat, l'atur va pujar en 36.825 persones al mes de desembre, fins als 3,8 milions, i va acabar l'any amb un 22,9% més de desocupats (724.532).

Pel que fa a les dades d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, el 2020 va finalitzar amb 75.715 inscrits menys, és a dir, un 2,2% menys que al desembre de l'any passat, mentre que si es compara amb el novembre es va registrar un increment del 0,14%, fins als 4.666 treballadors.