El Govern descarta que hi hagi canvis substancials en la pròrroga dels ERTOs

El Govern no plantejarà als agents socials canvis radicals ni «nuclears» en la nova pròrroga dels diferents expedients de regulació d'ocupació (ERTOs) que comporten exoneracions a la Seguretat Social.

La taula del diàleg social, formada per patronal i sindicats i representants del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, reinicia les negociacions dels ERTOs aquest divendres, 8 de gener, per pactar una nova pròrroga que s'adapti a les circumstàncies econòmiques.

El secretari d'Estat de Seguretat Social, Israel Arroyo, va avançar en roda de premsa que els possibles canvis en les diferents figures dels ERTOs (per impediment d'activitat, limitació de la mateixa o dirigits a sectors ultraprotegits com el turisme i l'hostaleria) seran «paramètrics o de matís».

«La comissió analitzarà la situació econòmica i la previsible evolució de la pandèmia i de l'ocupació en els pròxims mesos i en funció d'aquestes conclusions s'adaptarà el mecanisme, que en cap cas serà un canvi radical», va assegurar, després de recordar que els actuals ERTOs són un model que tendeix a la focalització, de manera que «en aquesta línia treballarem».

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va assenyalar que el model dels ERTOs està ja «molt assajat i s'ha anat adaptant molt bé a l'evolució de la pandèmia de coronavirus» de manera que «les peces clau del model estan ja molt consolidades». «No són esperables enormes canvis», va reiterar, després d'avançar que en el diàleg social es treballarà en la «simplicitat i en la fàcil gestió» d'aquests instruments.

«Els seus models centrals no seran causa de revisió perquè està constatat el seu bon funcionament els mesos que portem», va asseverar el secretari d'Estat de Seguretat Social. Arroyo també va negar que algunes empreses estiguin retornant exoneracions de quotes a la Seguretat Social per poder acomiadar treballadors, tal com assenyala la clàusula de salvaguarda que contemplen els ERTOs per la covid-19, i va explicar que no té constància d'aquesta situació.

«Si hi hagués hagut aquest fenomen es veuria reflectit en les dades d'afiliació a la Seguretat Social», va assenyalar el secretari d'Estat de Seguretat Social, després de destacar una reducció de la incertesa econòmica en aquests mesos i afirmar que «les perspectives ara no són tan negatives com a l'estiu».