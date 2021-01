Michelin suprimirà fins a 2.300 llocs de treball a França en els propers tres anys

Michelin va anunciar ahir la seva intenció de suprimir fins a 2.300 llocs de treball en les seves plantes de producció i en les activitats terciàries a França durant un període de tres anys. La firma especialitzada en components de l'automoció va assegurar que el seu pla de reestructuració prioritzarà les prejubilacions, que concentraran «prop del 60%» dels llocs liquidats, i es va comprometre a efectuar-ho sense recórrer als acomiadaments.

En un comunicat, el fabricant francès de pneumàtics va explicar que reduirà fins a 1.200 llocs de treball en els seus centres industrials i fins a 1.100 en els terciaris a França, on la seva plantilla supera les 20.000 persones.

L'objectiu, segons va argumentar, és millorar la competitivitat en fins al 5% anual en els dos sectors. L'empresa va recordar que en l'última dècada s'han produït «profundes transformacions estructurals en el mercat mundial de l'automòbil», en particular per la irrupció massiva de productes de baix cost.

El sector de l'automoció també està patint els efectes col·laterals de la crisi del coronavirus, que s'està traduint en una baixada de la venda d'automòbils nous. Les últimes xifres disponibles de l'any 2020 revelen una caiguda de vendes superior al 25%.

Michelin va argumentar que la seva resposta a França per superar la crisi de la covid-19 passa per «un reforç significatiu de la nostra competitivitat», mitjançant la modernització de les seves factories de producció. El pla estratègic de la firma pretén centrar-se en la fabricació de pneumàtics de gamma alta i d'especialitats (per a màquines d'obres públiques, mines i avions) amb un alt contingut tecnològic.

Malgrat la retallada d'ocupació centrada en les factories franceses, Michelin va assegurar en el seu comunicat que continuarà amb «la seva estratègia de localització a França de les seves noves activitats d'alt valor afegit, en particular en els serveis, els materials sostenibles, la transició energètica i el reciclatge». Pel que fa a la disminució d'efectius, proposa als sindicats «obrir ràpidament la negociació d'un acord marc d'una durada de tres anys».

En aquest acord, oferirà prejubilacions a tots els treballadors elegibles, cosa que representarà «prop del 60%» de les supressions de llocs de treball, i mesures de mobilitat externes per a la resta.

El president, Florent Menegaux, va afirmar que «l'ambició d'aquest projecte és que França, bressol de Michelin, segueixi sent un país clau de la transformació estratègica del grup en els propers anys».