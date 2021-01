Els comerciants de Girona esperen «mig salvar» les rebaixes entre setmana

Primer dia de rebaixes sense aglomeracions al centre de Girona i amb afluència tranquil·la de clients tot i les noves restriccions per frenar la propagació de la covid-19. Els comerciants confien poder «mig salvar» la campanya amb les vendes entre setmana, quan esperen poder atraure clients de poblacions veïnes que venen a treballar a la ciutat. Tot i això, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, va afirmar que el confinament municipal i el tancament els caps de setmana impactarà en els negocis. Amb tot, Ramírez de Cartagena va destacar que la situació és «d'incertesa» i caldrà esperar uns dies per comprovar les conseqüències de les restriccions en els comerços.

Durant les primeres hores del primer dia de rebaixes, no hi va haver aglomeracions ni cues llargues a l'exterior de les botigues del centre de Girona, però els carrers tampoc van quedar deserts. «Hi ha moviment, no és un moviment exagerat, però sí que hi ha gent comprant», va explicar Ramírez de Cartagena.

Els comerciants del centre de la ciutat admeten que el confinament municipal impactarà en el volum de vendes, sobretot perquè evitarà que habitants de poblacions veïnes vagin a comprar a Girona. La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial va remarcar, però, que allò que preveuen que més els afecti és haver d'abaixar persiana els caps de setmana: «I sobretot aquest primer dissabte, que sempre és el dia més fort de les rebaixes».

Amb tot, els comerciants esperen poder «mig salvar» la campanya amb les vendes entre setmana. «Hi ha gent que es desplaça a Girona a treballar i pot aprofitar per comprar, o gent que abans anava a comprar a Barcelona per rebaixes i ara es quedarà a la ciutat», va argumentat Ramírez de Cartagena.

Encara és aviat, apunten, per poder fer previsions però sí que creuen que les noves restriccions «afectaran moltíssim». Per aquest motiu, fan una crida, seguint la dinàmica de Nadal, a apostar pel comerç de proximitat a l'hora de fer les compres de rebaixes. «Les noves restriccions perjudicaran i això no es compensarà, però fins que hagin passat els dies no sabrem fins a quin punt», va afegir.

Ramírez de Cartagena va tornar a fer una crida a l'administració a preveure ajudes per als sectors afectats per la pandèmia: «No ens arriben les ajudes i som un sector desafavorit, creiem que aquí sí que hi poden fer alguna cosa».

Pel que fa a Barcelona, el tret de sortida a la campanya de descomptes també va estar marcat per la pandèmia i les noves restriccions. «El concepte de rebaixes ha desaparegut», va dir la Carme Rivera, mentre passejava pel centre de Barcelona. La majoria dels consumidors com ella van aprofitar el dia per fer retorns i canvis abans que els petits comerços hagin de tancar el cap de setmana. La limitació de l'aforament va provocar llargues cues a l'exterior de les botigues, de fins a mitja hora d'espera. Aquesta imatge va contrastar amb el tancament dels centres comercials i les botigues de més de 400 metres quadrats. «És una llàstima, tant per als consumidors que no poden veure tot el que hi ha de rebaixes com per a les empreses», va afirmar Rodolfo Manrique.

«Si la situació hagués estat una altra, hauríem aprofitat per anar de rebaixes, perquè molts anys ho fèiem. Aquest any, anem amb la urgència de retornar i ens estem trobant que moltes botigues estan tancades i no podem fer la devolució», explicava Rivera, que es va acostar a un negoci de roba esportiva al Portal de l'Àngel. Aquesta consumidora reconeix que té «por» de no poder fer els canvis a temps per les noves restriccions i demana als comerços que allarguin el termini habitual.