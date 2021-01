Consens del govern i els agents socials per estendre els ERTO fins al 31 de maig

El govern espanyol i els agents socials han finalitzat aquest divendres al migdia la reunió per allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb el consens per allargar la mesura fins al 31 de maig tot i que, de moment, discrepen en com aplicar aquesta pròrroga, segons fonts sindicals i del govern espanyol. Totes les parts veuen amb bons ulls estendre els expedients fins a aquesta data basant-se en la pròrroga anterior i introduint-hi alguns ajustaments que es debatran a partir de dilluns. D'aquesta manera, es tornaran a trobar la setmana que ve per intentar acordar els punts, però fonts sindicals i del ministeri neguen que per ara hi hagi un preacord, tal com s'ha publicat en alguns mitjans.

"Hi ha consens de totes les parts pel que fa a la data, però no es pot denominar preacord, perquè un acord implica més coses", apunten fonts coneixedores de la trobada. UGT assenyala que parlar de preacord "és faltar el respecte a la mesa" i la CEOE assegura que "no s'ha arribat a cap preacord" sinó que el "govern ha plantejat un document que s'ha d'estudiar de cara a tornar a reunir-se la setmana que ve". El consens entre els agents socials i el govern blindaria els ERTO fins més enllà de la Setmana Santa, un període que el món empresarial no volia que quedés al descobert.

A la reunió, hi han assistit els secretaris d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, i de Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo; la directora general de Treball, Verónica Martínez Barbero; la representació de CEOE, Rosa Santos, Ana Herráez i Agustín González; la de CEPYME, Pedro Fernández Alén i Teresa Díaz de Terán; de CCOO, Maria Cruz Vicente, Carlos Bravo i Eva Urbano, i la d'UGT, Cristina Antoñanzas, Gonzalo Pino, María Higinia Ruiz i Isabel Araque.

Els termes de l'allargament són molt similars als de l'anterior pròrroga, segons assenyalen fonts del diàleg social a l'ACN. L'acord rubricat 'in extremis' al setembre va canviar alguns dels aspectes dels expedients vinculats a la pandèmia. En concret, es van establir tres vies per accedir a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social, per sectors altament afectats per la pandèmia –i que se seleccionen a partir de codis Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE)– i per empreses que es vegin obligades a limitar l'activitat o a tancar per culpa de decisions sanitàries, a través dels anomenats ERTO d'impediment i de limitació.

De confirmar-se una pròrroga sense canvis, es mantindrien les mesures extraordinàries en matèria de protecció de l'atur, garantint l'accés a la prestació sense el període de carència, que no computi el temps consumit fins a gener de 2022 i que la quanitat rebuda es mantingui en el 70% de la base reguladora; així com les ajudes a les persones fixes discontínues, la garantia de l'ocupació durant sis mesos, la prohibició de fer hores extres i noves externalitzacions o límit en el repartiment de dividends, segons recorda CCOO.

El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivà ha assegurat en un missatge a Twitter que la trobada ha acabat amb "molts avenços" i ha dit que confia en un ràpid acord sobre un model que "tan bons resultats està donant". Sobre la durada, el titular de Seguretat Social, que té molt a dir en les exoneracions de quotes, ha opinat que els ERTO han de continuar "mentre duri l'estat d'alarma", que s'acaba el 9 de maig.

El ministeri de Treball ha expressat la voluntat d'arribar a un acord abans del 15 de gener per donar "certesa" als empresaris i als treballadors. "Si no s'arriba a un acord el dia 15, que almenys estigui perfectament encarrilat, no es pot esgotar el termini", afirma un portaveu de l'equip de Yolanda Díaz. Durant la reunió del dilluns a les 17h30 s'han de perfilar els termes d'un possible preacord i establir exactament com seran aquests ERTO fins al maig.

Els sindicats veuen de manera favorable que els expedients s'allarguin amb els mateixos criteris que tenen ara però volen estudiar la proposta de l'executiu espanyol abans de posicionar-se. Segons assenyala la UGT, la pròrroga de l'actual acord seria "positiva" però cal estudiar la lletra petita per veure si hi ha algun ajustament per reduir costos per l'Estat. CCOO creu que el que s'ha parlat a la reunió "dona resposta a les necessitats actuals i també a les que es puguin plantejar amb la tercera onada de la pandèmia". En un comunicat, el sindicat que dirigeix Unai Sordo, explica que "cal introduir alguns elements tècnics i fins i tot alguna redacció més clara en alguns aspectes per evitar problemes d'interpretació".

Pel que fa a la patronal, abans d'entrar a la reunió el president de la CEOE, Antonio Garamendi ha dit a 'Onda Cero' que apostava per prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) vinculats a la pandèmia "com a mínim" fins al mes de juny. L'organització empresarial ha demanat aquest divendres canvis en el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos, que dificulta els acomiadaments de persones en ERTO; una modificació a la qual s'oposen frontalment els sindicats. "Els ERTO han servit per mantenir l'ocupació, si ara que es veu el fina del túnel amb la vacuna i es comença a recuperar l'economia, es treu la protecció dels llocs de treball ens podem trobar amb un complet desastre", ha indicat el secretari de Política Sindical de la UGT, Gonzalo Pino, a l'ACN.