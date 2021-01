Facua denuncia que el preu de la llum ha pujat un 27% en els primers dies de l'any

L'associació de consumidors Facua va denunciar ahir que el preu de la llum s'ha disparat un 27% en els primers set dies de l'any respecte al mateix període del 2020. Per aquest motiu, l'entitat va reclamar «mesures contundents per frenar l'especulació en el sector». El kilowat hora amb tarifa semirregulada PVPC ha arribat una mitjana de 16,81 cèntims, un 27% per sobre dels 13,24 cèntims del mateix període del 2020. Amb dades dels primers set dies del 2021, la factura elèctrica de l'usuari mitjà se situa en 80,71 euros, és a dir, un 19,3% més sobre els 67,67 euros de fa un any.

Segons dades de Facua a partir de desenes de milers de factures d'habitatges habitats, l'usuari mitjà consumeix 366 kWh mensuals i té una potència contractada de 4,4 kW. La factura de l'usuari mitjà no superava els 80 euros des del desembre del 2018. El mes passat, el rebut va experimentar el seu primer augment interanual després de 19 mesos consecutius de descensos.

L'augment va ser del 7,2% per a l'usuari mitjà. Així, la factura mensual amb la tarifa mitjana del kWh de desembre del 2020 va representar 69,28 euros davant els 64,62 euros de desembre del 2019.

Així, el preu de l'electricitat per a ahir en el mercat majorista se situava en una mitjana de 88,93 euros per megavat hora (MWh), una xifra que duplica la mitjana en aquests primers dies de l'any que acaba de començar.

De fet, segons les dades de l'Operador del Mercat Elèctric (Omie), el preu superarà els 100 euros per MWh en pràcticament la meitat de les franges horàries, amb un pic de 108,97 euros per MWh entre les vuit del vespre i les nou de la nit.

A això també hi està contribuint la pressió en els preus en el mercat del gas. Així, segons les dades de Mibgas, el preu al qual es va arribar ahir va ser de 38,9 euros per MWh, un 22,4% més que el marcat dimecres.

Legislatura darrere legislatura, Facua reclama als successius governs que modifiquin el sistema de fixació de tarifes majoristes del mercat elèctric, consistent en una subhasta que fomenta l'especulació. També ha demanat en repetides ocasions una baixada en l'IVA que s'aplica en el rebut de la llum de les famílies, ja que sumat a l'impost especial sobre l'electricitat provoca que els impostos indirectes encareixin la factura un 27,2%.