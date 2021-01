Tres de cada quatre centres especials de treball van tenir pèrdues el 2020

Tres de cada quatre centres especials de treball (CET) que ocupen persones amb trastorn mental o discapacitat intel·lectual han tancat el 2020 amb pèrdues. Així ho indica un estudi realitzat per Ammfeina, associació per la inclusió laboral de persones amb problemes de salut mental, i Dincat, la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Les entitats alerten de l'impacte «devastador» de la pandèmia en aquest tipus de centres i asseguren que el 77,6% dels CET tancaran l'any econòmic per sota de la previsió que feien al gener. Afirmen que la pandèmia ha estat «la gota que ha fet vessar el got» per a un sector que ja afrontava el 2020 amb una «greu fragilitat econòmica».

Això, apunten, té a veure amb un llarg període d'infrafinançament al qual s'ha sumat l'increment del 35% de la massa salarial de les plantilles en tres anys arran de les pujades del salari mínim entre 2017 i 2019.

Del total d'entitats enquestades que reconeix acabar l'any amb pèrdues, el 67,7% fixa la caiguda de la facturació al voltant del 25% i la resta apunta que serà encara superior.

Davant d'aquestes previsions negatives, el director de Dincat, Carles Campuzano, va assenyalar que «és una responsabilitat pública garantir les oportunitats d'ocupació de les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental».