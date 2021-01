Agricultura aposta per la formació com a eina per a la modernització al medi rural

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar al seu web el «Pla de Formació 2021 per a tècnics del Medi Rural», dins de l'objectiu d'impulsar la formació agroalimentària com una eina fonamental per a la modernització i canvi del medi rural. En concret, Agricultura busca fomentar l'equilibri social i econòmic entre les ciutats i el medi rural, que a Espanya representa aproximadament el 84% del territori estatal i integra més del 16% de la població.

Les 39 accions formatives que inclou aquest pla estan dirigides als col·lectius implicats en els processos de canvi i desenvolupament de l medi rural, com el relleu generacional de joves, la visibilitat del paper de les dones, l'impuls de les noves tecnologies i la innovació, l'assessorament, la sostenibilitat i la conservació dels recursos.

Per facilitar l'accés a la formació en el medi rural, el Ministeri que lidera Luis Planas desenvolupa cursos que inclouen aspectes específics d'interès per a joves, les necessitats en matèria d'innovació i digitalització, i donen visibilitat al paper laboral de les dones rurals. Els cursos, presencials o en format digital, tenen com a objectiu formar els tècnics que treballen en els diferents àmbits rurals.