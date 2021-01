El Govern insta el CNMC a investigar la pujada de la llum en plena onada de fred

El Govern ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que investigui «si hi ha hagut irregularitats en el mercat elèctric», després que ahir el preu majorista de l'electricitat marqués màxims històrics per a una referència mitjana diària, amb 94,99 euros per megawatt hora (MWh), en plena onada de fred que afecta Espanya per la borrasca Filomena, segons va explicar en el seu compte de Twitter el ministre de Consum, Alberto Garzón. Així mateix, Garzón va assenyalar que l'executiu està «buscant solucions definitives per a una tarifa regulada que protegeixi especialment les famílies més vulnerables».

El «pool» caurà dissabte un 15% pel que fa al preu mitjà marcat per a ahir, tot i que es mantindrà per sobre dels 80 euros per MWh. No obstant això, tot i aquesta caiguda en el preu mitjà diari, les hores puntes veuran com els seus preus poden arribar a superar els 120 euros per MWh. Així, entre les nou i les deu de la nit els consumidors que disposin de tarifació per hores pagaran l'electricitat a 121,24 euros per MWh, molt per sobre dels 50,25 euros de l'hora més barata, que es donarà a les cinc de la matinada.

Aquest augment sobre els preus de l'electricitat es deu a l'acumulació de diversos factors, com són un increment de la demanda per l'onada de fred i la pujada en els preus del diòxid de carboni (CO2) i la cotització del gas natural, segons va indicar el Ministeri de Transició Ecològica, que dirigeix Teresa Ribera, per al qual les pujades es deuen a aquestes causes conjunturals que trenquen puntualment amb la dinàmica de preus a la baixa dels últims anys.

El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat. El Govern ha congelat per al 2021 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.

El preu de l'electricitat va arribar ahir als 22,14 cèntims per quilowatt hora (kWh), gairebé el doble que la mitjana de l'any 2020, que va ser de 12,14 cèntims. Després del nou increment d'ahir, la pujada interanual en el preu del kWh a la tarifa regulada (PVPC) en els primers vuit dies d'aquest mes de gener ja arriba al 30,9%.

Des que ha començat l'any 2021, el kWh representa una mitjana de 17,50 cèntims, davant dels 13,36 cèntims del mateix període de 2020.