Pimec alerta del risc de perdre la temporada turística d'estiu per segon cop si no hi ha una vacunació ràpida i massiva

El president de la patronal Pimec, Josep González, ha avisat que si no hi ha una vacunació ràpida i massiva es podria tornar a perdre la temporada turística d'estiu. "Un altre any sense turisme seria un cop molt important, una cosa és aguantar una temporada i una altra aguantar-ne dos", ha advertit González al programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra. El president de la patronal ha argumentat que els turistes comencen a pensar i concretar les seves vacances a partir de març i abril i si la situació no és segura no vindran. González, d'altra banda, s'ha mostrat convençut que hi haurà acord per estendre els ERTO i ha demanat que no es tardi en arribar a un acord.

"En aquest país, tenim la mala costum de prendre decisions quatre dies abans que finalitzin els terminis i això provoca que tots estiguem patint més del compte", ha lamentat. "L'empresari que té gent en ERTO es passarà tot el mes de gener pensant si li renovaran l'expedient o no", ha afegit.

D'altra banda, González ha reiterat les crítiques cap a les restriccions imposades per la Generalitat al comerç i la restauració perquè no se'ls explica els motius del tancament. "Hem de ser capaços d'explicar-los per què es confina el sector i si els sabem donar una explicació es resignaran. Si no la sabem donar, consideraran que s'està cometent una injustícia amb ells", ha dit en l'entrevista a COPE Catalunya i Andorra.

D'altra banda, ha reclamat al Govern campanyes de conscienciació per evitar comportaments incívics i explicar com s'han de comportar en bars i restaurants i "quan han de dur mascareta i com i quanta gent" es poden reunir.

En matèria política, ha criticat que el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, mantingui el càrrec –actualment les funcions estan delegades en la vicepresidenta Mònica Roca- i ha dit que és de "dubtosa legalitat i ètica". A més, ha afirmat que la proposta d'elevar a 1.500 euros el Salari Mínim Interprofessional és "inviable" i una "barbaritat".

"Qualsevol que en sàpiga d'economia sap de l'impacte que suposaria pujar fins a aquesta xifra el SMI. Les conseqüències serien tremendes", ha afegit González, que en tot cas aposta per pujar-lo de manera gradual "perquè sinó suposaria el tancament de moltes empreses".