El banc líder al mercat espanyol el dominarà una antiga caixa d'estalvis, a través de la Fundació Bancària La Caixa, una vegada que CaixaBank culmini la integració ja pactada de l'estatalitzat Bankia. I fa uns dies es va perfilar el cinquè banc espanyol més gran per la pròxima fusió d'Unicaja Banco i Liberbank, que passarà a estar controlat en el 30% per la Fundació d'Unicaja i en el 40% si se sumen les participacions de l'antiga Caixa d'Astúries en aliança amb les d'Extremadura i Cantàbria.

Dels nou bancs espanyols més grans, quatre (els dos esmentats més Kutxabank i Ibercaja Banco) estan sota l'hegemonia total o majoritària de fundacions successores de les caixes. Aquests quatre bancs dominats per caixes lideren per part seva el rànquing de solvència del sector a Espanya, segons l'Autoritat Bancària Europea (EBA).

Amb origen en els anys 30 del segle XIX, les antigues caixes van ser forçades per una llei del PP el 2013 a transferir els seus negocis financers a bancs i a reconvertir-se elles mateixes en una nova figura jurídica (fundació bancària) amb l'excepció de dues entitats molt locals: Caixa Pollença i Caixa Ontinyent. Però tenint en compte la preeminència que encara conserven en el negoci financer amb una o una altra formulació jurídica, sembla que la seva necrològica es va difondre de manera prematura. Les antigues caixes encara resisteixen.

I això encara que l'hecatombe de l'última crisi financera internacional (la del 2008, lligada en el cas d'Espanya a la bombolla immobiliària, creditícia i de deute extern forjat a partir de 1998) va ser devastadora per a les caixes. Però la banca no presenta un itinerari menys accidentat. Dels 110 bancs que hi havia a Espanya el 1977, avui en sobreviuen set (Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Abanca i els més petits March i Pueyo), xifra que suposa el 6,36% del cens de llavors. I de les 80 caixes que hi havia en aquella època, perviuen sis grups financers, el 7,5%. No és gaire més calamitós un saldo que un altre.

En realitat, la recessió del 2008 no va ser una crisi de caixes, sinó una que va colpejar la banca a tot el món avançat. Ni tan sols va ser la primera crisi bancària (només des de 1970 n'hi ha hagut 147) i tampoc serà l'última. I en moltes, les caixes la van afrontar millor que els bancs.

En la del 2008, la gravetat es va acarnissar de manera particular en les caixes, però no en exclusiva. Per tal d'afirmar que va ser una crisi de caixes (l'explicació esbiaixada dominant) s'omet sistemàticament la desaparició de Banesto (un dels set de grans de fa anys), la caiguda espectacular el 2017 del Banc Popular (quart d'Espanya) després de consumir tres ampliacions de capital per 5.450 milions en el seu intent estèril per evitar el desastre; i l'extinció del Banco Pastor i el Guipuzcoano.

De les 45 caixes que hi havia el 2010 avui en sobreviuen 14: 12 com a fundacions bancàries partícips en bancs (quatre a CaixaBank, tres a Liberbank, una a Unicaja, tres a Kutxabank i una altra a Ibercaja), i dues com a caixes locals. De les que van desaparèixer, algunes de molt notables van sucumbir per demèrits en la seva gestió i per la seva alta exposició immobiliària. Però d'altres es van veure arrossegades per circumstàncies alienes. En uns casos va ser una errada política de fusions. La concentració va ser forçada per decisions polítiques com els decrets del 2012 (De Guindos I i De Guindos II), que atorgaven un termini més gran per sanejar els actius deteriorats per la punxada de la bombolla immobiliària a les entitats que entressin en processos de convergència.

Algunes caixes amb un impacte assumible es van veure arrossegades a l'aniquilació per aliar-se amb d'altres amb un deteriorament insalvable. L'exposició al crèdit hipotecari havia estat tradicionalment més gran a les caixes que als bancs per la seva diferent especialització. A més, les caixes van utilitzar tant aquest tipus de préstec com el crèdit al promotor per entrar en mercats regionals que havien tingut vetats abans de liberalitzar-se la seva expansió. Aquest procés va acabar malament a Espanya, com va passar als EUA en els 80 amb les Saving and Loans a l'era Reagan.

Els decrets de De Guindos del 2012 per sanejar el sector van agreujar la situació perquè van imposar una depreciació d'actius immobiliaris que va tenir l'efecte de marcar preu al mercat i enfonsar encara més les cotitzacions. «No esperava un deteriorament tan profund com el viscut entre abril i juny», va escriure després el ministre.

Les caixes, sense capacitat jurídica -a diferència dels bancs- per emetre accions, es van trobar sense possibilitat de reclutar capitals per reforçar els seus balanços i sanejar el seu patrimoni, com sí que van poder fer els seus competidors. Això, que va ser crucial en el diferent impacte de la crisi en caixes i bancs, tampoc va evitar la desaparició de bancs, inclosos dos (bancs de València i Gallego) que eren filials de caixes.

Una tesi doctoral de Mario Hernández Ruigómez, de la Universitat Francisco de Vitòria, va quantificar, recorrent a un mètode analític de l'economista Thomas Laseaty, de Pittsburg, que l'estratègia de les caixes havia contribuït a l'elevat endeutament familiar en el 26,4%, i la política dels bancs comercials, en el 23,7%. La resta de la causalitat es distribuïa entre decisions regulatòries i fiscals i la mateixa evolució del mercat immobiliari.

El mite que la crisi del 2008 va ser protagonitzada en exclusiva per les caixes i que només hi va haver rescats per a aquestes entitats omet aquelles altres partides, en forma d'avals, garanties i altres variants, que els governs van aprovar, en aquells mesos infaustos de forma indiscriminada per al conjunt del sector financer en l'afany d'evitar un encadenament de fallides. L'asfíxia es va produir pel tancament del mercat financer global i el bloqueig tant dels refinançaments com de les noves línies de préstec entre entitats.

La causa de la contracció del crèdit interbancari global va ser el pànic de la banca internacional al possible contagi dels seus homòlegs amb els productes tòxics disseminats per la mateixa banca al mercat mundial amb les titulitzacions de les hipoteques escombraria i els derivats financers fabricats a partir d'elles.

Tot això permetia als bancs emissors desprendre's dels riscos acumulats, dispersar-los entre multitud d'inversors, en una mena de centrifugació, i generar recursos frescos amb què continuar alimentant la infernal maquinària dels crèdits subprime. «Mentre soni la música continuem ballant», havia dit el conseller delegat del gegant bancari nord-americà Citigroup, Chuck Prince, conscient de la bombolla gegant especulativa a punt d'esclatar.

Quan es va esfondrar la quimera, no tots van patir igual. Els països amb estalvi intern, com Alemanya, van tolerar millor la restricció creditícia internacional, però les economies supraendeutades amb l'exterior, com Espanya, van sucumbir a una estrangulació que va ofegar empreses i famílies endeutades i entitats financeres dependents del mercat interbancari.

La banca va poder eludir-ho emetent accions per captar capital, però les caixes no tenien aquesta opció. Les quotes participatives de les caixes mai van arribar a funcionar com a imitació de les accions, i les participacions preferents de bancs i caixes van acabar en fracàs i en un escàndol majúscul.

Tot i això, ni les caixes ni el conjunt del sector financer espanyol van ser una excepció. La gran tesi política, periodística i acadèmica segons la qual no hi va haver crisi bancària sinó de caixes parteix no només de l'ocultació de catàstrofes com la del Banc Popular (fa anys el més rendible i un dels més sanejats d'Espanya). També de l'omissió pertinaç de la cascada de rescats públics de bancs que es va produir a la pràctica generalitat dels països avançats, tret d'excepcions. Només a Europa els governs van ajudar més de 200 bancs i van destinar a aquesta finalitat l'equivalent al 4,8% del producte interior brut (PIB) de l'eurozona i el 4,3% de la UE, segons Eurostat, l'oficina estadística de la UE. Entre el 2008 i el 2014 es van aportar 671.000 milions en forma de capital a la banca i 1,1 bilions en avals i liquiditat, i hi va haver rescats a 21 dels 28 països de l'àrea.

Als EUA van fer fallida 465 bancs. I això malgrat que gegants bancaris nord-americans van ser rescatats per l'Estat (Citigroup, Washington Mutual, Wells Fargo, Bank of America Merril Lynch i d'altres) després d'haver deixat caure Lehman Brothers el setembre del 2008. I el mateix va succeir a Europa.

Al Regne Unit van ser estatalitzats o van rebre ajuts i suport públic al seu capital Northern Rock, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Bradford & Bingey, HBOS i d'altres. A Alemanya, Commerzbank, Bayern LN, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Hypo Real State, etcètera. A Holanda, ING i ABNB Amro. A Bèlgica, KBC. Bèlgica, Luxemburg i Holanda van rescatar conjuntament Fortis, i Luxemburg, Bèlgica i França, Dexia. Dinamarca va sortir en ajuda de Roskildebank i EBH; França va ajudar Crédit Agricole, Banque Nationale de Paris (BNP), Société Générale, Crédit Mutuel, Caisse d'Épargne i Banque Populaire.

Suïssa va ajudar UBS i Letònia Parex Banka; Àustria, Hypo Alde Aldria, i Portugal, Novo Banco. A Itàlia van ser estatalitzats Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca. També hi va haver rescats a Grècia i Xipre. I a Irlanda i Islàndia es va consumar el cataclisme perquè, en el seu afany per salvar els bancs, els dos governs van acabar sent arrossegats. El Govern islandès va haver de ser rescatat pel Fons Monetari Internacional (FMI), i l'irlandès, per la troica: UE, BCE i FMI.

El rescat d'Espanya el 2012, amb el consegüent enviament d'inspectors de la troica (els «homes de negre», segons el llavors ministre Cristóbal Montoro) i imposició de condicions com la pujada de l'IVA o la creació del banc dolent (Sareb) i de l'autoritat fiscal independent (Airef), entre altres decisions a les quals s'havia resistit el Govern de Mariano Rajoy, va tenir un propòsit preventiu. Estaven convençuts que, en cas de no haver-se fet, el daltabaix de Bankia (un banc creat per set caixes) hagués arrossegat l'Estat com a Irlanda i Islàndia.

Bankia ha quedat com a exemple del naufragi de les caixes igual que el Popular i altres bancs europeus estatalitzats hauria de ser el model del que no hauria d'haver succeït a la banca. Juntament amb això, seria de justícia remarcar aquelles caixes que, amb tot en contra, han aconseguit sobreviure, tot i que obligades a bancaritzar-se, i se situen entre les entitats més solvents. Fins i tot alguna d'elles, com Unicaja, va ser capaç de preservar la seva integritat malgrat operar a la Costa del Sol, en una de les àrees més calentes de la rabent especulació immobiliària espanyola dels anys 90 i 2000.