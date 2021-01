L'app gironina Wikiloc supera els set milions d'usuaris a tot el món

Wikiloc, el projecte nascut a la ciutat de Girona de la mà de Jordi Ramot, ha pogut confirmar l'auge de l'esport i les activitats a l'aire lliure en pràcticament tot el món. L'start-up va veure com havia crescut un 68% l'activitat dels membres de la comunitat de la seva plataforma durant els mesos de juliol i agost en comparació amb els mateixos mesos de l'any anterior. A causa del major interès dels ciutadans per practicar activitats a l'aire lliure, el projecte gironí ha arribat als 7 milions de membres a la seva comunitat i els 20 milions de rutes publicades.

Aquestes rutes, registrades per la mateixa comunitat d'usuaris a l'app, solen inspirar altres persones, ja que en la majoria de rutes hi podem veure fotografies, descobrir els punts d'interès trobats, i descripcions i comentaris.

«Aquest gran retrobament amb la natura i l'esport ens anima a seguir treballant intensament perquè tots aquells que comencen a gaudir de les activitats a l'aire lliure tinguin a Wikiloc un bon aliat. Perquè les experiències dels més de set milions de persones que formen part de la comunitat serveixin per trobar els millors recorreguts, explorar el més proper o el més llunyà (quan es pugui) i trobar la motivació necessària per seguir gaudint del nostre entorn privilegiat», comenten els membres de l'equip de la firma gironina.

Jordi Ramot, fundador i CEO de Wikiloc afegeix: «Gràcies a les 7 milions de persones que ens donen suport dia a dia publicant els seus recorreguts, ara Wikiloc compta amb més de 20 milions de rutes i activitats. Per a nosaltres, això és més que una xifra. D'una banda, és la confirmació que el camí que va començar aquella petita start-up el 2006 és el correcte. D'altra banda, no podem evitar pensar que cadascuna d'aquestes rutes van ser una gran vivència que, un cop «pujada» a Wikiloc, s'ha convertit en l'experiència de moltes altres persones. Aquests 20 milions de rutes són la xifra que reflecteix un somni complert».

Per als amants de l'estadística, Wikiloc té comptabilitzat que dels 20 milions de rutes publicades, més de 6 milions són rutes de senderisme. Al darrere, hi ha molt a prop el ciclisme de muntanya, que actualment ja suma una mica més de cinc milions de rutes i el segueix el ciclisme de carretera, amb gairebé dos milions. En quart lloc hi ha el running, modalitat que té més d'un milió i mig d'activitats.

En l'app i web de Wikiloc, disponible en 21 idiomes, s'hi comptabilitzen diàriament rutes de fins a 72 modalitats o activitats esportives més que es reparteixen al voltant de tot el món.

El projecte ha estat reconegut en diverses ocasions amb premis de Google Maps Espanya, National Geographic i Ashoka Changemakers, Sociedad Geográfica Española (SGE), Garmin Ltd., així com ha estat seleccionat en diverses ocasions per Apple com l'aplicació del dia i apareixent esmentada en l'Apple Keynote, un dels grans esdeveniments mundials de la multinacional tecnològica.