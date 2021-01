El preu de la llum continua enfilant-se el cap de setmana

La llum segueix la seva escalada. El preu al mercat majorista va superar els 110 euros per megawatt hora (MWh) a les vuit del vespre d'ahir, un nivell amb pocs precedents, segons les dades OMIE, en el mercat dels quilowatts (kW), en el qual aquests es negocien amb un dia d'antelació. I, a més, en cap de setmana, quan no hi ha demanda de la indústria o aquesta és molt menor que en els dies laborals i en plena onada de fred amb nevades històriques.

De tota manera, el preu majorista mitjà d'ahir va ser de 66,27 euros MWh, xifra que suposa un 17,8% menys que els 80,66 euros que va marcar dissabte. De fet, divendres ja va arribar als 94,99 euros/MWh, la segona xifra més alta de la història després dels 103,76 euros que es van registrar l'11 de gener de 2002. Dissabte, a les 9 del vespre, es van superar els 120 euros per MW.

L'evolució experimentada el divendres va desencadenar totes les alarmes i el Ministeri de Consum, encapçalat per Alberto Garzón, va reclamar una investigació a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Per la seva banda, el Ministeri de Transició Ecològica, que dirigeix ?la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, intenta treure importància a l'assumpte. En una entrevista a Europa Press, va considerar l'escalada dels preus en el mercat majorista com un episodi «conjuntural» i que té un impacte «limitat» en el rebut de la llum. Paral·lelament, va descartar que això se solucioni amb una empresa pública d'energia, tal com ha demanat Unides Podem, els seus socis al Govern.

En tot cas, Ribera va afirmar que va demanar a la CNMC que es vigili i acrediti que tot ha funcionat bé en aquest nou episodi de pics en els preus elèctrics i va insistir que no té «cap indici» que permeti pensar que hi ha hagut irregularitats.

«El que sí és important és que la CNMC cada vegada que es doni un episodi d'aquestes característiques activi tot el procés d'anàlisi en profunditat de com han estat casant ofertes i demandes, què és el que s'ha estat oferint i si compleix totes les regles. I si identifica qualsevol indici d'irregularitat o posició especulativa, que vagi fins al final i sancioni, com ha fet en altres ocasions», va afegir al respecte.

Segons les dades de l'Operador de Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu mitjà de la llum per a ahir va ser de 66,27 euros/MWh, amb un màxim de 110,29 euros/MWh a les vuit del vespre i un mínim de 48,45 euros/MWh entre les 5 i les 6 del matí. Els preus de la llum en el mercat majorista segueixen a l'alça en plena onada de fred i si el que es va registrar ahir es compara amb el mateix dia de la setmana anterior, el 3 de gener, en què va marcar 46,93 euros/MWh, és un 41,2% més gran.

Aquestes pujades es produeixen després que el 2020, l'any de la pandèmia del coronavirus, amb confinaments domiciliaris i fortes restriccions a l'activitat, el preu de la llum en el mercat majorista tanqués a 33,96 euros/MWh de mitjana, el més barat des de 2004, 16 anys abans.

El preu de l'electricitat al mercat majorista té un pes del 35% en el rebut de la llum dels consumidors acollits a la tarifa regulada o Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC). Aquesta tarifa és la que tenen, entre altres, els consumidors beneficiaris del bo social, un descompte en la factura de la llum per a les llars definides com a vulnerables. En total són uns 11 milions els consumidors que tenen una tarifa regulada.