Els carrers comercials de Girona registren la major davallada de tràfic per la campanya de Reis

Els carrers comercials de Catalunya han registrat un descens del 30% del tràfic per la campanya de Reis. A Barcelona, el nombre de vianants ha caigut un 33% durant la campanya de Reis, un 31% en el pont de la Puríssima i un 29% en la campanya de Nadal. La davallada en el tràfic també ha impactat en l'entrada als establiments comercials, amb una reducció de les entrades del 44% en el pont; del 39% durant Reis, i del 32% al Nadal.

La demarcació de Girona ha estat la que registrat un descens de clients més pronunciat, del 62% durant el pont de la Puríssima; del 54% per Reis, i del 43% al Nadal. TC Group Solutions ha assegurat que aquest fet pot ser conseqüència del desplaçament parcial de la demanda al comerç en línia.

A Lleida, el menor descens de transeünts es va registrar durant el pont de la Puríssima, amb una caiguda del 20% i un lleu descens del 15% a les entrades als establiments. No obstant això, les dades de tràfic van empitjorar per Nadal i Reis, amb un descens del 32% respecte a l'any anterior.

Tarragona ha registrat unes caigudes de tràfic de vianants pels carrers comercials més moderades en comparació amb l'any anterior, amb descensos del 28% per Reis, el 24% per la Puríssima i el 23% per Nadal. Tot i això, els comerços han registrat importants descensos de clients, especialment per Reis (-44%).