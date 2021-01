Cau un 30% la contractació d'habitatges nous i rehabilitacions el 2020 a Girona

La contractació d'habitatges nous i rehabilitacions a les comarques gironines ha caigut un 32,54% durant el 2020. Segons l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, al llarg de l'any passat s'han contractat un total de 1.855 habitatges (ja siguin blocs de pisos o cases), 895 menys que durant el 2019 quan en van ser 2.750.

El president del Col·legi, Miquel Vendrell, atribueix el descens a la moratòria per construir a la Costa Brava durant la tramitació del Pla Director i a la pandèmia.

La crisi sanitària també s'ha traduït en una davallada del 23,63% en els habitatges contractats per estrangers. La previsió del Col·legi és tancar el 2021 amb un 6,4% menys d'habitatges acabats i que el "rellançament" a la construcció no arribi fins el 2023.

L'estadística que elabora el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona recull, des del 1987, les dades d'habitatges acabats (tant els de nova construcció com les rehabilitacions) i les contractacions que s'han fet cada anys per a futures obres.

L'estudi reflecteix una davallada en les contractacions al llarg del 2020, tant per a obra nova com per a rehabilitacions. Segons ha explicat el president del Col·legi, Miquel Vendrell, aquest fre a l'hora d'impulsar projectes es traduirà en un descens d'habitatge acabat que preveuen que duri aquest any i segurament també el 2022. "Fins al 2023 no hi haurà el rellançament de tot plegat", ha afirmat Vendrell.

Segons les dades, el descens és més accentuat en la contractació de rehabilitacions. D'un any per l'altre han passat de 1.562 habitatges a 1.028, un 34,18% menys. En relació a l'obra nova, el descens és del 30,38%, dels 1.188 dels 2019 als 827 habitatges contractats del 2020.

Els aparelladors atribueixen els descens a dos factors. D'una banda, a la moratòria per construir a la Costa Brava durant la tramitació del Pla Director. Segons Vendrell, això ha provocat "incertesa" entre particulars i promotors, que han deixat projectes al calaix a l'espera de tenir el nou planejament urbanístic a punt. Ara, el Col·legi preveu que es desencallin, tot i que alguns projectes s'hauran de modificar per adaptar-los a la normativa i això pot endarrerir terminis.

L'altre factor és, com no podia ser d'una altra manera, la pandèmia. L'estudi recull que les restriccions de la mobilitat han fet caure un 23,63% (181 menys) els habitatges contractats per clients estrangers, especialment de països de l'est d'Europa. I l'estudi també evidencia que, a banda del descens de contractacions, alguns han optat per renunciar o desistir de la construcció de l'habitatge.

A més, Vendrell també apunta que la crisi econòmica derivada de la covid-19 també provoca un alentiment en la construcció, reforma i adquisició d'habitatges. Però la pandèmia també ha suposat un canvi en el mercat perquè hi ha hagut un augment de l'interès dels clients del país en segones residències o en habitatges en l'àmbit rural. El president alerta, però, que l'increment del teletreball ha d'anar acompanyat d'una millora de les infraestructures de telecomunicacions més enllà de les ciutats.

Segons l'estadística, les poblacions on hi ha més estrangers interessats en tenir-hi un habitatge són Roses, Castelló d'Empúries, Begur i Lloret de Mar.

El Col·legi d'Aparelladors calcula, en base a les contractacions i als projectes actualment en marxa, que tancaran el 2021 amb un 6,4% menys d'habitatges acabats (tant nous com rehabilitats), amb una xifra d'uns 1.900.

L'anàlisi també desgrana els habitatges acabats durant el 2020. És a dir, aquells projectes ja finalitzats i entregats a promotors o particulars. D'obra nova n'han enllestit 953 (un 0,41% més que el 2019) i han visat 756 rehabilitacions (un 7,38% més que l'any anterior). Un total de 1.709, als que cal sumar-hi els projectes visats de fora de la demarcació, que eleven la xifra total a 2.030.

D'aquestes projectes, el 60,1% han estat habitatges d'obra nova i el 39,90% projectes de rehabilitació. Vendrell sosté que el futur del sector passa per les reformes d'habitatges ja construïts, també per una qüestió de "sostenibilitat".