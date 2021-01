El preu de la llum torna a disparar-se i supera els 121 euros el megawatt hora

Sense treva. El preu de la llum al mercat a l'engròs va tornar a moure's en zona de rècord ahir en situar-se en 121,14 euros el megawatt hora (MWh) entre les 20 i les 21 hores, el segon preu més alt des que existeixen registres, segons les dades del mercat, OMIE, que es contracten amb un dia d'antelació.

El preu mitjà va ser de 82,45 MWh, seguint en cotes històricament altes, que s'han reproduït durant el cap de setmana malgrat que la demanda és menor per la nul·la o menor activitat industrial. Dissabte va batre totes les marques, en arribar en la mateixa franja horària als 124,24 euros.

Aquesta evolució en plena onada de fred i amb unes nevades històriques en moltes zones d'Espanya ja va provocar divendres que el Ministeri de Consum reclamés a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) una investigació per determinar si s'han produït irregularitats.

Aquest departament, dirigit per Alberto Garzón, encapçala les crítiques contra les elèctriques per part d'Unides Podem. Per la seva part, la vice-presidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va treure ferro aquest cap de setmana en una entrevista amb Europa Press a aquesta escalada, que va considerar «conjuntural» i amb un «impacte» limitat al rebut de la llum. El preu del quilovat per hora (kWh) d'electricitat ha augmentat un 35,8% interanual al gener, segons FACUA – Consumidors en Acció.

En els primers onze dies de gener, el preu mitjà s'ha situat en 18,2 cèntims, en comparació amb els 13,4 cèntims del mateix període de l'any passat. L'associació va reclamar ahir mesures urgents per frenar «l'especulació» i abaratir el rebut de la llum.

La vice-presidenta tercera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, va advertir ahir que la reforma del sector elèctric que ha emprès l'executiu no impedeix que es puguin produir pujades «puntuals» del preu de la llum quan hi ha una situació excepcional com la causada per la borrasca Filomena.

«No podem fer pensar als ciutadans que la reforma del sector elèctric que estem abordant amb determinació suposa que no hi hauran més pujades puntuals del preu de la llum quan hi ha una tempesta perfecta com la que estem vivint aquests dies», ha assenyalat Calviño en declaracions a la cadena SER, recollides per Europa Press.