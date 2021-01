Santander va finançar el sector agroalimentari català amb més de 790 milions d'euros el 2020

El Banc Santander va finançar durant el 2020 el sector agroalimentari català amb 791 milions d'euros, un 28% més que el 2019. En el total d'Espanya, el finançament concedir va ser de 7.567 milions, un increment del 34% respecte a l'any anterior. Respecte a aquest finançament total, 3.937 milions corresponen a préstecs amb aval de l'ICO i la resta a finançament del banc concedida mitjançant els seus propis crèdits destinats a pimes i autònoms.

Durant la crisi de la covid-19, el banc s'ha bolcat en agricultors, ramaders, productors, cooperatives o empreses de subministrament. El 2020, s'han reforçat de forma especial el sector a través de campanyes de la PAC i de les dirigides als sectors vitivinícoles, cereal, cítrics i de l'olivar.

El Santander ha contribuït a la digitalització d'agricultors i ramaders, ja que amb tan sols 3 clics han pogut rebre l'abonament l'avançament PAC, les ajudes de la Unió Europea que el banc anticipa. Cal destacar també la contractació de les Bestretes Collita, el Préstec I+D+I Agro per a la transformació digital del sector, el lísing, el renting o l'Assegurança Agrària, com alguns dels productes més demandats pels clients el 2020.

També ha donat suport als agricultors i ramaders amb més de 1.000 especialistes a les oficines agro, que atenen els més de 415.000 clients que el banc té en aquest sector. Santander també ha realitzat nombroses jornades virtuals a les Comunitats Autònomes per poder compartir l'actualitat del sector, així com jornades específiques sectorials a través de les organitzacions agràries com Asaja Nacional, Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya i unes altres a escala regional.