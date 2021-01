El Consell de Cambres vota avui el substitut de Canadell a la presidència

Les tretze cambres de comerç de Catalunya elegeixen avui el substitut de Joan Canadell a la presidència del Cosell de Cambres de Catalunya. El president de la Cambra de Comerç de Girona ha anunciat la seva inteció d'assumir el càrrec, que ja ocupa de forma interina després que Canadell renunciés per fer el salt a la política com a membre de la candidatura de JxCat. Fàbrega compta amb el suport de Mònica Roca, vicepresidenta de la Cambra de Barcelona, on substituirà Canadell un cop sigui elegit diputat.

Fàbrega, amb una llarga trajectòria en el món cameral, es podria convertir així en el primer president del Consell de Cambres de Catalunya que no ho és també de la Cambra de Comerç de Barcelona. Un dels principals reptes quel nou president del consell serà intentar que el Parlament aprovi una nova llei de cambres. El projecte que hi havia sobre la taula l'any passat garantia finançament per aquestes corporacions empresarials així com la seva representativitat. La llei era un compromís que va assumir l'anterior president Quim Torra, però que va topar amb una oposició frontal per part del les patronals Foment del Treball i Pimec.

Jaume Fàbrega i Vilà va néixer a Salt el 21 de febrer de 1956. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB i Máster en Formació de Formadors per la Universitat Politècnica de Catalunya. És gerent de l'empresa GAM Consultoria i Formació i soci de la companyia de logística GESTOCKS Operador. Des del juny de 2019 és president de la Cambra de Comerç de Girona. Anteriorment havia estat vicepresident de la mateixa corporació, vicepresident d'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona) i vicepresident de la Fundació SER.GI.

El Govern va autoritzar ahir la subscripció del nou conveni marc entre la Generalitat i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. El document estableix el marc de referència per als diferents instruments de col·laboració que cada departament acordi amb el Consell de Cambres i actualitza el marc vigent, signat el 2011.