L'impacte de Filomena al camp

Si fem un balanç dels efectes del temporal de neu, pluja i fred extrem en el camp espanyol, molt desiguals segons zones, ja que en algunes àrees, les destrosses són abundants, mentre que en altres la neu pot ser fins i tot beneficiosa.

En algunes comunitats s'ha vist molt perjudicades totes les verdures a l'exterior, com cols o carxofes, també en hivernacles que s'han ensorrat sota el pes de la neu. En canvi a la Comunitat Murciana la valoració és com "molt positives en general" les precipitacions dels últims dies. La pluja ha estat suau i continuada en tota la regió, excepte on ha caigut la neu durant dies seguits. L'únic problema que temen els professionals de camp és el gel que afecta els cítrics i les hortalisses.

En altres zones com Castella i Lleó, els ramaders són els més afectats, ja que estan més presents en zones de muntanya i de serra. Molts tenen problemes per accedir a les seves naus i cuidar els seus animals, en aquest sentit, alguns productors lactis estan especialment preocupats per la recollida del seu producte, ja que és impossible que els camions cisterna circulin per les seves zones. A més, en alguns llocs el mercat de bestiar s'ha cancel·lat. També temen el gel. "Podria danyar les parcel·les tardanes de colza i al sector hortofructícola", en canvi Filomena és una bona notícia per a les pastures de muntanya, encara que aquests dies no puguin sortir a pasturar, i els embassaments i el regadiu que viu d'ells.

A Aragó, els pitjors danys s'han produït en cultius llenyosos, sobretot en l'olivera, a més dels danys produïts en infraestructures

A Andalusia, en general, Filomena ha deixat efectes positius. Quant a la producció d'hortalissa, el fred intens pot baixar els rendiments, però els majors problemes poden donar-se per les dificultats en el transport. Es retardarà considerablement el tram final de la recollida de l'olivar. A la zona de maduixes de Huelva, es temen els efectes que el bloqueig de camions en determinades zones pugui deixar a la sortida del producte cap a tot el país.

A la Comunitat Valenciana preocupa molt l'onada de fred i les temperatures extremadament baixes que podrien danyar plantacions de cítrics i d'hortalisses.

A Extremadura, el pas de Filomena ha estat molt tranquil. Les precipitacions han caigut sobretot a la zona Est, on hi ha més pantans i ramaderia. Per tant, molt positiu en línies generals.

Finalment a Catalunya es confirma que les nevades i el temporal Filomena han afectat un total de 35.000 hectàrees de cultius d'olivera i alerta que la durada de les baixes temperatures i la magnitud del fred podrien arribar a provocar un tipus d'afectació similar a les gelades de 2001, tot i que la superfície afectada en l'actualitat és menys extensa. Les comarques amb més danys en olivera són les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta i Urgell.