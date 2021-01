Les vendes de SEAT van caure més d'un 25% l'any passat per la pandèmia

SEAT SA – resultat de les marques SEAT i CUPRA- ha reduït un 25,6% les vendes de vehicles el 2020, fins a 427.000. La pandèmia ha frenat la tendència creixent de la companyia, amb un increment de les entregues des de 2013 i un rècord històric en volum de vendes el 2019. Per països, Alemanya s'ha consolidat com el primer mercat de l'empresa, amb 109.500 vehicles venuts, un 17,4% interanual menys, una quota de mercat del 4% i el 25,6% del total de vendes de la companyia. El segon mercat ha estat Espanya, amb 73.300 vehicles (-32,1%), seguit del Regne Unit, amb 45.600 cotxes venuts (-33,8%). Espanya i Regne Unit són els dos mercats europeus en els quals el sector de l'automòbil s'ha vist més afectat per la pandèmia. Tot i la crisi del coronavirus, SEAT ha crescut en països com Turquia o Israel. A Turquia, la companyia pràcticament ha duplicat les vendes, amb un increment del 95,3% i 11.600 vehicles venuts. A Israel, l'empresa automobilística ha batut el seu rècord de vendes per setè any consecutiu i ha assolit un total de 10.400 vehicles comercialitzats, un 13% interanual més.

«Els resultats de SEAT estan en línia amb els del sector de l'automòbil a Europa. 2020 ha estat un any molt difícil per la paralització que va provocar la covid-19 durant la primavera i els efectes de la segona onada de la pandèmia en l'última part de l'any», va dir el president de SEAT, Wayne Griffiths.