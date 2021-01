Conclou sense acord la reunió per a estendre els ERTE més enllà del 31 de gener

El Govern, sindicats i empresaris han finalitzat la reunió d'aquest dijous sense aconseguir un acord del diàleg social per a prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà del 31 de gener, data en la qual expira l'actual pròrroga.

Segons han assenyalat fonts del diàleg social a Europa Press, l'Executiu ha presentat un nou document per a discutir amb els interlocutors socials. La negociació continuarà durant els pròxims dies, encara que no hi ha data prevista per a la celebració d'una nova reunió.

Aquesta mateixa tarda, el secretari general de CCOO, Unai Sord, ha ressaltat que "les espases estan encara enlaire" en la taula de negociació per a prorrogar els ERTO, segons ha assenyalat en declaracions a Europa Press. Els principals esculls serien tant les exoneracions com la petició de la patronal de flexibilitzar el manteniment de l'ocupació durant sis mesos.

De moment, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha avançat que es mantindrà l'actual esquema d'ERTO, amb alguns canvis per a agilitar la seva tramitació. Es mantindrà també la prohibició de l'acomiadament, de repartir dividends i de realitzar hores extraordinàries, així com el compromís de mantenir l'ocupació durant sis mesos.

A més, els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora.

Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a tancament de desembre estaven en ERTO més de 755.610 treballadors, encara que en el pic alt de la pandèmia els treballadors protegits van arribar a ser més de 3,4 milions.