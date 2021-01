El gironí Jaume Fàbrega, nou president de les cambres catalanes

El president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, va ser elegit ahir per unanimitat nou president del Consell General de Cambres de Catalunya en substitució de Joan Canadell. El ple també va avalar com a vicepresidenta Mònica Roca i Aparici, número 2 de Canadell a la Cambra de Barcelona. És la primera vegada que la presidència del consell no recau en el president de la Cambra de Barcelona.

Fàbrega va agrair la confiança rebuda pel conjunt de les cambres i va defensar, en el primer discurs com a president, la necessitat de seguir el full de ruta fixat en l'estratègia 2030/40 adoptada pel Consell a principi del mandat: «És el que ha d'orientar les estratègies i plans d'actuació de les Cambres, per constituir-se en una eina per ajudar el país a avançar i afrontar els reptes del postcovid».

Fàbrega es va comprometre a treballar «sense descans» per donar suport a les empreses, sobretot les petites i mitjanes i els autònoms, afectats pels efectes econòmics de la pandèmia i va posar com a exemple de la feina feta fins ara la iniciativa «Aixeca el teu negoci».

El nou president va aprofitar la intervenció per reclamar al Govern espanyol ajuts directes a les empreses i la implementació de plans de xoc per als sectors més afectats i, si és necessari, via l'augment del seu endeutament. La diferència abismal entre el suport que reben les empreses a la majoria dels països de la Unió Europea i el suport escàs que reben les nostres causarà una situació de crisi econòmica que ens pot situar a la cua d'Europa durant molts anys», va alertar.

I va afegir, que «la dimensió econòmica (derivada de la crisi de la pandèmia) no sembla pas haver arribat, ni de bon tros, al seu punt àlgid».

També va insistir en la necessitat de reforçar les Cambres i la interrelació amb l'entorn teixint noves aliances i complicitats, i l'aprovació de la nova Llei de Cambres que asseguri la capacitat operativa per fer front a les funcions públiques de les cambres i la representació, promoció i defensa del teixit econòmic de Catalunya: «Aconseguir una nova Llei de Cambres que potenciï la capacitat operativa d'aquestes i la seva representativitat és el principal objectiu a curt termini».

Fàbrega va aprofitar per reinvidicar el paper de les cambres de comerç: «La seva raó de ser no és la seva història o antiguitat, el seu prestigi, ni tan sols la seva legitimitat (que la tenim) en la representació empresarial. La raó de ser és la seva aportació al bé comú. Hem de ser útils, hem de continuar guanyant el lideratge de l'opinió empresarial, fer-nos més coneguts i propers a la societat en general, constituint-nos en una autèntica eina de país.

En la mateixa línia, en el seu discurs de comiat, Joan Canadell, fins ara president del Consell de Cambres va destacar el paper d'aquestes corporacions empresarials: «La societat civil ha de poder actuar molt més i ho ha de poder fer a través de les cambres».

Per la seva banda, la nova vicepresidenta del consell, Mònica Roca i Aparici, va destacar que «la riquesa que genera Catalunya s'ha de distribuir per tot el territori de Catalunya i les cambres aquí hi juguen un paper clau per poder-ho fer».