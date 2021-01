El Govern creu que el rebut de la llum de gener pujarà entre 4 i 10 euros

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, preveu una pujada en la factura de la llum a finals del mes de gener d'entre quatre i deu euros després que el preu de l'electricitat al mercat majorista s'hagi disparat en els últims dies . «Si, com preveiem, les qüestions metereològiques ens permeten comptar amb vent a partir de diumenge o de dilluns això suposaria 4 euros addicionals en la factura per al gener per als consumidors regulats, si ens mantinguéssim en un escenari de màxima tensió meteorològica podria suposar al voltant de deu euros «, va dir en una entrevista a TVE. L'auge de la demanda elèctrica pel fred i la pujada dels preus de gas han disparat els preus de l'electricitat que són utilitzats per fixar la tarifa en el mercat regulat.