Embotits La Selva obrirà una nova planta a Cassà per fer xarcuteria vegeteriana

Embotits La Selva ha decidit expandir-se fora de Campllong amb la diversificació del negoci com a objectiu principal. La històrica empresa dedicada a la producció de productes de xarcuteria ha adquirit uns terrenys de 18.000 metres quadrats a Cassà de la Selva per desenvolupar-hi un projecte de xarcuteria vegetariana sota la marca Altervego.

Segons va informar la firma, 8.000 dels 18.000 metres quadrats adquirits a Cassà estaran destinats exclusivament a fer-hi una nau per desenvolupar aquest projecte. La resta de l'espai es posarà a lloguer. De moment s'ha enrunat l'espai central, una antiga fàbrica d'aglomerats, i s'han dividit les finques. L'empresa va preferir no revelar el cost de l'operació, i va assegurar que la inversió final dependrà de la progressió comercial.

En paral·lel, la companyia ha invertit un milió d'euros en la posada en marxa de la marca Altervego a les mateixes instal·lacions de Joaquim Albertí S.A. de Campllong.

L'empresa subratlla que Altervego, que compta amb diverses línies de productes d'origen vegetal, «és una aposta important de futur en l'incipient mercat del producte vegetarià, que està transformant els hàbits de consum, principalment de les noves generacions». Per a Xavier Albertí, director general de La Selva, «Altervego és una nova manera d'entendre la xarcuteria. Hi hem posat moltes ganes perquè no volem que sigui un producte més sinó una nova línia de treball i de negoci que aporti a la societat un producte de base vegetal amb la qualitat de sabor i textura pròpia de la xarcuteria tradicional i de La Selva».

La nova marca inclou elaboracions com ara bacó (AlterBacon) d'origen vegetal, fumat amb fusta de faig i amb la textura i gust del bacó animal. També gall d'indi (AlterPavo) de base vegetal a base de soja, oli d'oliva i ou. La Selva preveu comercialitzar-los tant a nivell nacional com internacional.

Fundada el 1917, La Selva és una de les grans càrnies de la província de Girona. Actualment compta amb unes instal·lacions de més 32.000 metres quadrats a Campllong i una facturació anual que el 2020 ha arribat als 80 milions d'euros.

La firma va ser pionera en l'elaboració de productes de xarcuteria, en els anys 40 va contribuir decisivament a introduir el pernil cuit a nivell nacional.