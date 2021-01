El lloguer baixa "lleugerament" a Girona mentre que el preu de l'habitatge es manté estable

El preu del lloguer a la ciutat de Girona ha baixat els darrers mesos. Ho ha fet, això sí, de manera "lleugera" respecte a l'abril d'aquest mateix any. A tall d'exemple, per l'arrendament d'un pis de tres habitacions a la ciutat es paguen de mitjana 696 euros, mentre que fa vuit mesos el preu era de 728. Una tendència, però, que no és igual a la resta de la demarcació, on sí que han tornat a pujar els lloguers. Les vendes, en canvi, s'han mantingut "estables contra tot pronòstic". Malgrat que el confinament de l'inici de la pandèmia va fer caure un 17,4% el nombre d'operacions de compravenda i feia pensar en una "davallada de preus", el mercat s'ha recuperat i els ha mantingut estables tant en l'obra nova com en habitatges de segona mà.