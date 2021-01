Un programador, a punt de perdre més de 180 milions d'euros per no recordar la contrasenya de Bitcoin

Stefan Thomas és un programador informàtic resident a San Francisco que té 7.002 Bitcoin valorats en 220 milions de dòlars (una mica més de 180 milions d'euros). El problema és que no els pot recuperar perquè ha oblidat la contrasenya d'accés a la seva cartera virtual. Segons ha explicat el programador en una entrevista que ha concedit a The New York Times, el problema és que fa anys va perdre el paper on tenia escrita la contrasenya d'IronKey. El sistema ofereix 10 oportunitats abans de bloquejar i xifrar el seu contingut per sempre. Thomas ha gastat 8 d'aquests intents: ha usat les seves fórmules de contrasenya més freqüents, sense cap èxit, i confessa que està desesperat.

L'estructura que sustenta Bitcoin està totalment deslocalitzada. Es compon d'una xarxa d'ordinadors amb certs programes instal·lats que funcionen constantment. Aquests, al seu torn, creen adreces i claus úniques i privades amb les quals no només s'accedeix al saldo del compte, sinó que són necessàries per realitzar compres o transferències. La tecnologia és, en aquest cas, l'encarregada de protegir les transaccions i fons.

La situació per la qual passa Thomas és impensable en un banc tradicional, perquè sempre és possible obtenir una nova contrasenya si t'has oblidat de l'anterior. Però Bitcoin no compta amb cap empresa que emmagatzemi contrasenyes ni en pugui proporcionar una nova. El 'programari' es basa en un complex algoritme que crea una adreça i la clau privada associada només la coneix la persona que va crear la cartera. Per tant, si s'oblida la contrasenya, com en el cas de Thomas, es perd tot. El sistema no és capaç de resoldre si és la persona o un intrús qui intenta accedir, a causa de l'anonimat amb què protegeix els inversors.

Thomas va adquirir els Bitcoin el 2011. Aleshores, el seu saldo amb prou feines tenia un valor de 5.000 euros. Però, després de la popularització d'aquesta moneda virtual, 10 anys després, els seus bitcoin valen un 44.000% més. Així els seus 7.002 Bitcoin tenen un valor de 220 milions de dòlars, aproximadament. Això suposa més de 180 milions d'euros. Tot a punt de perdre's per no recordar una clau d'accés.