La febre dels doms arriba a Girona

Més enllà de la curiositat que genera veure les cúpules geodèsiques, també conegudes com a doms, la fabricació d'aquests espais es pot convertir en un lucratiu negoci, quelcom que està experimentant l'empresa gironina DaliaDome, en creixement des de fa uns anys. Les cúpules geodèsiques són estructures que presenten beneficis a nivell de resistència i d'espais diàfans, on l'estructura no està subjecta a pilars centrals i es reparteix la càrrega del pes entre tots els seus puntals. La seva forma mitjana esfèrica resisteix molt bé els forts vents, assentant l'estructura a terra davant la força dels corrents. A més, la seva estructura és elegant i s'adapta a les característiques de la zona on s'ha de col·locar i als usos que li vulgui donar el comprador en cada moment.

Un dels socis fundadors de l'empresa de Maçanet de la Selva, David Renom, explica que la mateixa va néixer el 2016 després d'una inquietud personal per fer obres a casa, sumada a la curiositat que li va provocar veure aquestes estructures mentre viatjava en cotxe, quelcom que va fer que s'aturés per observar-les amb cura. A partir d'aquí, una animada conversa amb el propietari del terreny i les estructures el va convèncer que en aquell sector hi havia un nínxol de negoci, més enllà de les proves d'entre 2 i 5 metres que havia fet per a casa seva.

Poc a poc van anar arribant els projectes, el primer d'ells d'un empresari marroquí que després de venir a Empuriabrava a comprar un vaixell i veure els doms a la carretera, va encarrregar una estructura de 9 metres per construir a Casablanca. A partir d'aquí la firma va començar a créixer amb nous socis i la col·laboració de l'empresa de Santa Coloma Àrea Cúbica, estant present a esdeveniments tan importants com el Festival White Summer, al qual van cedir tres estructures l'any 2017 que van utilitzar per fer un esdeveniment del concurs Masterchef i actes per a fundacions. Els dirigents del festival van veure positiva la col·laboració, demanant que es repetís l'any següent, en el qual van començar a entrar altres projectes.

Un dels seus projectes estrella és el Relax Dome, una cúpula de fusta formada per 48 triangles, més una tarima de fusta i un matalàs amb funda i una coberta per protegir del sol, dissenyada per a un bon descans i relaxació i ideal tant per a cases particulars com per a establiments de restauració. Dalia Dome va poder exhibir aquest producte a una fira de Montpeller.

Posteriorment han desenvolupat diferents projectes per a la Generalitat a Barcelona, estructures per a cases rurals i diferents composicions gràcies a la seva col·laboració amb Àrea Cúbica.

Una de les altres possibilitats que ofereix l'empresa gironina és l'estructura transparent Sky Bubbles, que ha pogut desenvolupar a espais tan diferents com Ciudad Real, Toledo, Castelló o Canàries, i fins i tot a l'estranger, concretament a Tailàndia i Itàlia. Menció especial mereix el projecte desenvolupat a la privilegiada zona d'Arona, un espai habitacional que inclou àpats.

El desenvolupament de projectes a l'estranger ha estat una constant en els darrers anys en l'empresa. Una bona mostra són els anookis, elements més decoratius, desenvolupats a ciutats com Shangai i Chongquing (China), Kaohsing (Taiwan) i Ginebra (Suïssa). L'empresa també ha realitzat muntatges a Catalunya, com una masia rural a Canyelles.

Com ha succeït a tots els sectors, la pandèmia de coronavirus ha frenat alguns projectes que l'empresa gironina tenia previst desenvolupar a Doha, França i Tunísia, però Renom precisament va recordar la utilitat dels doms per poder crear espais aïllats amb una ventilació correcta per poder mantenir oberts els negocis en un moment en què aquesta terrible malaltia ha incorporat molta incertesa a un sector tan important com és el de la restauració.