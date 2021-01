Jarc alerta que la COVID ha descontrolat les plagues de senglars

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va alertar que la COVID ha provocat un descontrol en les plagues de senglars arreu del territori català.

L'entitat qualifica de «desmesurades» les poblacions d'ungulats, i denuncien que produeixen grans afectacions en finques de conreu d'horta i fruiters. «Els senglars representen, a més una amenaça a la bioseguretat de les granges porcines, com a transmissors de la pesta porcina africana».

Denuncien que les restriccions que imposa la situació sanitària «estan dificultant enormement l'activitat cinegètica», que JARC demana que es consideri essencial, «perquè ho és pel manteniment de territori i l'equilibri dels ecosistemes». «Amb la imposició de les restriccions de moviment, la caça menor només es pot practicar en el mateix municipi o limítrof, provocant que a molts territoris on no hi ha suficients caçadors proliferin les poblacions, i en altres ocasions els caçadors no puguin anar als vedats on són socis, o prefereixin no actuar per no tenir clara la normativa», denuncien.

Per aquest motiu l'entitat vol que es permeti mitjançant justificant responsable, que els caçadors puguin moure's pels municipis que estiguin inclosos en un vedat, acreditant la seva afiliació al vedat en qüestió, encara que no siguin limítrofs al seu municipi de residència.

JARC també ha enviat una carta a Marc Costa, director dels Agents Rurals i responsable de Fauna de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant una reunió que també compti amb presència de Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials de Lleida, donat que la plaga de conills és molt greu al territori comprès entre Agramunt, Ossó de Sió, Artesa de Segre, Camarasa, Balaguer, Tàrrega, Guissona, Ponts, Tornabous i Pallargues, així com a Alcarràs, i altres municipis del Segrià i rodalies. El cultiu més afectat és el cereal, que actualment es troba en un estadi productiu jove.