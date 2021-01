Mar Alarcón, emprendre i innovar amb impacte social

Una carrera exemplar. La fundadora de la plataforma de lloguer de vehicles entre particulars SocialCar es va adonar treballant per al banc dels pobres que «es pot aconseguir un gran impacte amb l'emprenedoria social». Aquesta advocada que havia començat la seva carrera com a fiscalista és també vicepresidenta de Foment del Treball i consellera de Fira de Barcelona, al mateix temps que participa en el desenvolupament de «start-ups»

El pas per Grameen Bank, conegut com el banc dels pobres, del premi Nobel de la Pau Muhammad Yunus, a Bangla Desh, va marcar la trajectòria de Mar Alarcón (Barcelona, 1975), fundadora de la plataforma de lloguer de vehicles entre particulars SocialCar. «Va ser la meva experiència més reveladora perquè vaig veure que es pot aconseguir un gran impacte amb l'emprenedoria social», recorda. I des de llavors, aquesta advocada que havia començat com a fiscalista ha fet de l'emprenedoria i innovació amb impacte social el seu «leit motiv». Avui, a més d'haver estat considerada una de les 50 dones del món més influents en tecnologia -el que diu produir-li una sensació de «gran responsabilitat»- és un referent en matèria de mobilitat. Tant és així que, des de fa poc, s'ha convertit en l'única espanyola que forma part de l'consell de supervisió de EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), que va decidir ubicar la seva seu a Barcelona.

A més de crear juntament amb el seu marit, Francesc, SocialCar el 2011, quan el negoci de les plataformes estava encara verd a Espanya, va constituir el 2018 la consultora de polítiques públiques 19n.eu, des d'on intenta que connectin els nous negocis i els reguladors. Però no és l'únic que fa aquesta empresària, que és vicepresidenta de Foment del Treball, consellera de Fira de Barcelona o membre de la junta directiva de Barcelona Tech City, entre moltes altres facetes, com fer classes i xerrades o participar en el desenvolupament del món de les start-ups (és col·laboradora de Connector). Actualment, està juntament amb el seu marit «donant-li voltes» i desenvolupant nous projectes. Un d'ells és Ceres (Ceresfarmer.com), una plataforma de digitalització de l'agricultura (Agrotech) per a la qual sondegen nous socis. L'altre està dedicat a la salut mental, Terap.me, en desenvolupament juntament amb una sòcia que és psicòloga.

«Em defineixo com a emprenedora. M'agraden els negocis que aporten tecnologia i intenten fer més eficients els comportaments», explica. I diu sentir-se «còmoda» amb la idea d'«emprenedora en sèrie». «Si aconsegueixo una bona oferta per sumar no tinc problema», afirma. En tot cas, el que la mou, després de l'experiència en Grameen Bank, és protagonitzar o participar en projectes amb capacitat d'impacte social, com el desenvolupat pel Nobel de la Pau que tant admira i que va demostrar, afirma, que es poden fer negocis d'aquest tipus i, alhora, obtenir rendibilitat. En tot cas, al marge de Yunus, Alarcón afirma que no té altres referents molt clars. «Fujo de fanatismes. En tot cas, prenc coses i idees fins i tot de molta gent anònima», afegeix.

Mar Alarcón no ha defugit mai els reptes. En el seu dia va deixar Cuatrecasas per marxar amb el que després va ser el seu marit -al qual va conèixer al despatx- i soci en la majoria de projectes a Londres. Allà va fer un màster en lleis i es va especialitzar en inversions a la Xina, país l'idioma del qual domina i en el qual van recalar durant un temps per crear Social Energy, una companyia d'energies renovables. Sempre seguint l'estela d'«aconseguir un gran impacte a través de l'emprenedoria social». Després va venir l'experiència del Grameen Bank i, després, SocialCar. En aquesta etapa «no hi havia cap regulació sobre el lloguer de vehicles entre particulars», recorda. «El meu objectiu llavors era que no ens ho prohibissin», assegura. Avui estan presents en unes 600 poblacions, si bé el major volum d'activitat el tenen a grans ciutats com Barcelona, Madrid o València.

Aquest cabal d'experiència li va servir per constituir el 2018 la consultora de polítiques públiques 19n.eu. Segons la seva opinió, hi ha un debat mal orientat respecte les plataformes digitals. «La regulació i els models laborals estan esgotats. Tothom es fixa en la plataforma i no en els milers o milions de persones que les utilitzen», sentencia. Aquestes companyies, destaca contundent, «aporten tecnologia; hi ha sectors que es queden enrere perquè no innoven».

Alarcón es va proposar també estimular la presència de les dones al món dels negocis, «animant-les a que emprenguin». Tot i que pot resultar més còmode quedar-se a casa o tancar-se en la mateixa empresa o projecte, «moltes dones han pres la responsabilitat de ser més visibles», destaca. Coneix bé el que és la conciliació laboral i familiar. Mare de tres fills de 7, 11 i 13 anys, afirma que la seva parella «és al 50%», com en els negocis, quelcom que és una de les claus de l'èxit.