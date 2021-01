Millora la renda agrària

Cap a mitjans de desembre, el Ministeri d'Agricultura publicava la primera estimació de les principals xifres econòmiques de el sector agrari. Segons aquestes dades, la renda agrària ha arribat als 29.093.000 d'euros el 2020, fet que suposa un increment del 4,3% respecte a 2019, recuperant d'aquesta manera la seva senda de creixement. Sens dubte es tracta d'una visió optimista. Aquesta evolució positiva de la renda agrària està associada al bon comportament que ha tingut la producció de la branca agrària, especialment els cereals, que s'ha situat en 52.991.000 d'euros, fet que suposa un augment del 2,6% respecte a 2019. El ministre del ram, Luis Planas, ha assenyalat que aquestes dades reflecteixen, en un context tan difícil per la crisi de la COVID-19, la bona feina dels nostres agricultors i ramaders. La producció vegetal ha augmentat un 3,2% en valor, arribant als 30.957.000 d'euros, tant pels increments de les quantitats produïdes (1,2%), com dels preus (2%). En aquest àmbit, els cereals han tingut un notable efecte positiu, amb un increment de 29,5%, a causa d'una bona collita, després d'una campanya precedent (2018-2019) molt marcada per la sequera.

Per la seva banda, el conjunt de les fruites creix en un 12,2%, impulsat pels bons preus, especialment en cítrics. Així mateix, destaca l'aportació positiva dels cultius industrials (+8,5%) i les farratgeres (+8,1%). La producció animal ha registrat un augment de l'1,8% i arriba fins als 20.272.000 d'euros, el màxim registrat en tota la sèrie històrica.