Premi a la responsabilitat social per als carnissers i xarcuters artesans de Girona

El Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines ha rebut un guardó per la seva responsabilitat social pel seu programa ambiental de col·laboració amb un enfocament compromès amb la sostenibilitat. Les empreses catalanes més compromeses, agrupades en el marc de Respon.cat, una iniciativa privada per a desenvolupar models d'empresa responsable, reconeixen cada any casos d'èxit amb els premis de la responsabilitat social a Catalunya. La Presidenta del Gremi, Sílvia Aliu, va assegurar en recollir el premi que «necessitem la mà i l'escolta activa de les administracions. Gràcies a entitats com Respon.cat, que valoreu la feina ben feta amb guardons com aquest», tot afegint que «creiem que els somnis que heu premiat valen la pena perquè reflecteixen la vocació de treballar des d'un nosaltres ampli inclusiu».