El sector immobiliari gironí aguanta el cop de la COVID pendent de l'atur

El sector immobiliari de les comarques gironines ha superat el 2020 millor del que preveien els seus agents a l'inici de la pandèmia. Durant la presentació del seu Estudi de Preus de Mercat de l'Habitatge, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria (API) de Girona va arribar ahir a la conclusió que el gremi ha aguantat «contra pronòstic» l'impacte del coronavirus. L'any de la covid s'ha tancat amb una estabilitat en els preus i un lleuger descens dels costos dels lloguers a la ciutat de Girona. Tot això malgrat que la compravenda d'habitatges ha caigut un 17% fins a octubre de 2020.

Segons va revelar el president dels APIs, Joan Company, «al març ningú s'imaginava que el mercat reaccionaria així». Els agents esperaven fortes caigudes que finalment no es van produir. Segons Company, el sector pot sortir-ne ben parat de la crisi si aquesta es resol amb celeritat. Per això té els cinc sentits posats sobre la vacunació i sobre l'atur. La recuperació anirà en funció de com es disparin aquests dos indicadors. Si l'emergència sanitària se soluciona aviat, el 2022 el món immobiliari pot tornar als nivells previs a la pandèmia. Si puja l'atur (un marcador estretament vinculat a l'economia i, per tant, a l'opció de comprar pisos i cases), pot acabar contagiant els estralls de la crisi al sector immobiliari.

De moment, les dades reflecteixen un 2020 marcat per l'estabilitat de preus. En obra nova aquest equilibri es manté perquè llevat de Girona, Olot i alguns municipis de la costa, hi ha molt poques promocions, aquestes són «prevendes» (on el promotor s'assegura el client abans de construir) i hi ha poc suport bancari. En l'habitatge de segona mà tampoc hi ha hagut pics significatius.

I el lloguer a la província ha pujat a nivell provincial, però la novetat ha estat una baixada «lleugera» (d'un 5%) a la ciutat de Girona després de mesos de pujada. Ha caigut en pisos de dues habitacions (de 638 a 608 euros), tres habitacions (744 a 696 euros) i quatre habitacions (839 a 778 euros) en comparació amb l'abril de 2020.