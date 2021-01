El pagament amb bitllets i monedes es desploma als supermercats

Els hàbits de consum han canviat com a conseqüència de la pandèmia. S'han constatat dues tendències a l'última enquesta a consumidors feta per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU); l'ús minoritari dels diners en efectiu i la consolidació de les compres per internet.

Les dades recollides per l'enquesta, feta el juliol passat i que recull l'experiència de 5.825 socis de l'associació (més de 250.000 membres), reflecteixen que només un 12% dels compradors continua pagant en efectiu i que el 30% fan la compra per internet una vegada al mes (el doble que abans de la pandèmia). I això malgrat que el servei d'entrega a domicili és un dels aspectes més mal valorats pels consumidors.

A l'hora de valorar les cadenes de supermercats a Catalunya, l'OCU ressalta que els consumidors situen al capdavant dels seus gustos les firmes regionals, cosa que ressalta la importància de la vinculació de les ensenyes amb el territori, una tendència que s'ha fet més evident durant la pandèmia segons les dades de les consultores especialitzades del sector (Kantar i Nielsen).

El rànquing de satisfacció a Catalunya l'encapçala la cadena catalana de supermercats Bonpreu, seguida de diverses cadenes igualment regionals, tres catalanes més (PlusFresc, BonArea i Esclat) i una valenciana (Consum). Mentre que entre les cadenes d'àmbit nacional destaquen Aldi, Hipercor, El Corte Inglés, Alcampo, Lidl, Supercor i Mercadona, per aquest ordre.

El preu, factor influent

Tot i que el preu és el factor que més influeix en la satisfacció dels usuaris, no és l'únic. L'enquesta també recull valoracions sobre l'assortiment dels productes, la frescor o la qualitat (aquí destaquen PlusFresc, Costco i Hipercor), així com la ubicació del supermercat, la facilitat d'accés, la comoditat i la neteja de les instal·lacions o l'atenció rebuda. De fet, en l'últim estudi de supermercats fet per l'OCU, algunes d'aquestes cadenes destacaven pels seus alts preus, com és el cas de PlusFresc, Hipercor o El Corte Inglés.

L'enquesta feta per l'organització de consumidors revela, a més, que la despesa mitjana per visita és de 76 euros. I que les primeres marques són les preferides quan es tracta de productes d'higiene personal (com gels o xampús) o de refrescos, mentre que les marques blanques dominen en menjars preparats, lactis, congelats i cremes.