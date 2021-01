Ja és l'enèsima vegada que l'Espai Gironès ha hagut de tancar les seves portes en poc menys d'un any. La por i la urgència de la primera vegada s'ha transformat en resignació i enuig. Els comerciants no entenen com és que, mentre en altres països europeus es prenen mesures contundents i efectives, aquí els ajuts no arriben i les UCIs no paren de rebre pacients.

«Porto sis mesos tancat i no ha servit de res», protesta Ernest Freixas, gerent del restaurant de tapes Lizarran. Assegura que li ha tocat la primitiva perquè és del gremi de l'hostaleria i, a més, està dins d'un centre comercial. Lamenta que, tot i que ha quedat demostrat que les mesures que ha pres el Govern des del confinament de la primavera no han donat resultat, ell s'ha vist obligat a tancar les portes. «Les postures que estan a mig camí no han servit. Estem patint per res, que això és el més patètic».

Té els seus treballadors en un ERTO i en tot aquest temps ha anat tapant forats com ha pogut, gastant-se els estalvis que li havia reportat la bona marxa del negoci en anys anteriors. «No n'espero res dels ajuts, perquè qualsevol persona que gestioni un restaurant sap que per 2.000 euros no passa la viabilitat del negoci», considera Freixas, que avisa que l'única solució és una tancada domiciliària i acotada en el temps, com han fet en altres llocs del món.

Factura psicològica

Laura Sánchez és la responsable de la botiga de roba interior Intimissimi de l'Espai Gironès. «La botiga és el meu únic suport, i això comença a ser un guirigall sense cap tipus de planificació. Si em diuen: mira, això ho farem així i amb aquestes condicions... Doncs tanquem i fem l'esforç, perquè ningú diu que no existeixi una pandèmia. Però això d'estar escollint a qui sacrificar està essent molt dramàtic».

Les seves treballadores van començar a cobrar el mes passat l'ERTO corresponent al març, i afegeix que això passa factura psicològicament. «Estàs deixant a algú a la misèria, que pràcticament no té res per menjar. Has de fer l'esforç, perquè són les teves treballadores, i dius: ´Faré un avançament, el que faci falta'. Però això és vergonyós», lamenta. Com a autònoma, critica que ha anat pagant totes les quotes religiosament, tot i que l'han obligat a tancar l'activitat. En aquest sentit, denuncia que l'administració ha tingut una «improvisació» i una «falta de previsió brutal».

Cop als serveis essencials

A l'Espai Gironès el 60% dels comerços són franquiciats i petits negocis i actualment al voltant de 600 treballadors es troba en un ERTO, el 85% de tots els empleats. Amb les darreres restriccions, només estan oberts aquells establiments considerats «essencials». Un d'aquests és la farmàcia BSFarma. Però no per aquestes característiques s'ha salvat de les mesures de la tercera onada. La seva responsable, Anna Bros, explica que el confinament municipal els ha deixat literalment sense usuaris. «La gent que ve és de tota la comarca, que és on donem servei. Però amb el confinament, ens hem quedat aquí sense ningú. La majoria de clients no entén com no pot venir aquí, quan hi ha tota la seguretat a l'entrada, cada botiga té el seu control... I sí que pot anar a Girona en un carrer que està ple». La farmacèutica explica que l'única manera de venir que tenen actualment els usuaris és quan han de fer algun desplaçament justificat a Salt, com per exemple, a l'hospital Santa Caterina. «La gent ens truca, diu el que necessita i els hi deixem preparat per quan han de venir un moment i recollir-ho».

Tot i que pràcticament s'ha quedat sense clientela, Bros està obligada a obrir el seu establiment perquè és un servei essencial, i això l'impedeix d'accedir a ajuts que altres negocis en una situació semblant sí que poden. «Tenim una infraestructura, una mida i un estoc característic. Som gent amb molt de personal, que ara estan en ERTO, i necessitem molt d'estoc i rotació». Creu que la solució passa per equiparar negocis en la seva situació amb els de la resta del sector. «Això i fer testos a la població».

Suport privat

Pau Jordà, gerent de l'Espai Gironès, subratlla que «hem complert sempre amb el que se'ns ha dit, hem posat en pràctica totes les mesures que ens han ordenat, som espais segurs, hem demanat a l'Administració què més hem de fer, i no han estat capaços de dir-nos-ho. Simplement no en saben més. Estem pagant les conseqüències d'una gestió pèssima».

Recorda que al llarg de 2020 els propietaris del centre comercial han ajudat els arrendataris amb una rebaixa substancial del lloguer dels locals, i han invertit 360.000 euros en seguretat i campanyes de conscienciació, unes mesures que preveuen intensificar al llarg d'aquest 2020. «Però la Generalitat no ens dona resposta. Quan hem tingut reunions al més alt nivell, simplement callen. Es posen a mirar el mòbil en plena videoconferència. Quan els diem que complim tot, que què més cal fer... Tanquen i es queden tan amples. Mai ha vingut ningú per comprovar si complíem les mesures. Qui pren aquestes decisions no ha estat mai en un centre comercial». Jordà també reclama una equiparació amb la resta de comerços: «No som els dolents de la pel·lícula, volem que se'ns tracti igual». I critica que els nous ajuts anunciats pel Govern encara no han sortit publicats enlloc.

De moment, cap dels comerços de l'Espai Gironès ha hagut de tancar les portes. Tots ells, però, aguanten la respiració, pendents de com els pot afectar una nova onada de restriccions.