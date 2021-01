L'obra visada pels arquitectes cau un 15% a Girona el 2020

La superfície visada per a construcció i rehabilitació a les comarques gironines ha disminuït un 14,86% el 2020 respecte a l'any anterior. Amb aquestes dades que ofereix el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a Girona es confirma la desacceleració del sector, agreujada aquesta vegada per la pandèmia. De fet, el COAC va afirmar que l'estat d'alarma va provocar una baixada considerable en el nombre de projectes durant el primer semestre. Durant la segona meitat de l'any, les dades es mantenien similars a les del 2019. De tota manera, des del COAC demanen a les administracions que facilitin i fomentin les obres de rehabilitació per tal de reactivar el sector de la construcció de forma sostenible.

La pandèmia ha afectat als projectes de nova construcció i de rehabilitació projectats a les comarques gironines. Per aquest motiu si el febrer es van visar 55.289 m2 per fer-hi obres, el mes de maig, aquesta xifra queia a la meitat, quedant-se en 24.679. A partir del juny, però, les xifres registrades van anar remuntant fins que a l'octubre es va seguir una tendència similar a la de l'any 2019. Tot plegat ha portat a tancar el 2020 amb un 14,86% menys de metres quadrats visats a la demarcació.

Predominen les cases

Per altra banda, el president del COAC a la demarcació de Girona, Marc Riera, va destacar que «el nombre més gran d'expedients visats» correspon a projectes de menys de 500 metres quadrats. Això vol dir que «la major part de projectes de la demarcació són habitatges unifamiliars de promoció privada». De tota manera, la nova construcció segueix predominant per sobre de les obres de rehabilitació.