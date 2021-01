Lidl haurà de retirar el seu robot de cuina per ser una còpia de la Thermomix

Lidl haurà de retirar del mercat els seus robots de cuina Monsieur Cuisine. El Tribunal Mercantil de Barcelona considera que la signatura de distribució alemanya Lidl «va envair la patent del robot de cuina Thermomix» i condemna «a la retirada de totes les seves màquines».

La secció especialitzada dels jutjats mercantils ha determinat que la patent de l'empresa Vorwerk compte a Espanya amb tota la protecció de les característiques del seu robot de cuina. Considera que l'empresa demandada ha implementat de manera infractora les característiques de Thermomix recollides en una patent en la màquina Monsieur Cuisine. La sentència és recurrible, però apunta que Lidl haurà d'indemnitzar a Vorwerk per una quantia a determinar, però que podria aconseguir una xifra milionària.

El fabricant de Thermomix exigia en la demanda a la cadena de supermercats Lidl el 10% de les vendes del robot, les existències del qual s'han esgotat en poques hores les vegades que s'ha comercialitzat, ja que el seu preu és d'uns 360 euros, gairebé tres vegades menys que Thermomix (més de 1.200 euros).

Vorwerk és una centenària companyia alemanya dedicada a la venda d'electrodomèstics i aparells per a la llar que és referència en aquest nínxol de mercat.

«Falta d'activitat inventiva»

Amb la seva resolució, el tribunal ha desestimat també la petició de Lidl perquè es declarés nul·la la patent de Thermomix per «falta de novetat, d'activitat inventiva i per addició de matèria». D'aconseguir-se una sentència ferma en el mateix sentit que l'actual, s'obre la possibilitat que Vorwerk emprengui nous litigis contra altres marques, ja que el mercat dels robots de cuina no és patrimoni exclusiu de la signatura i són molts els fabricants amb productes similars.

El tribunal condemna a «cessar en la importació, emmagatzematge, oferiment i/o comercialització de la màquina Monsieur Cuisine Connect i a retirar del mercat tots els exemplars de la màquina que es trobin en el seu poder i en el dels seus distribuïdors, els documents comercials, material publicitari i promocional, també en internet. La sentència considera que la màquina de cuina Monsieur Cuisine Connect, comercialitzada i oferta per a la venda per supermercats Lidl constitueix una violació dels drets d'exclusiva que es deriven de la patent espanyola d'invenció ÉS 2 301 589.