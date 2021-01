Menor producció i bon ritme de vendes en la campanya de poma

AFRUCAT (l'Associació empresarial de Fruita de Catalunya), ha constatat que la menor producció de poma d'aquesta campanya i el bon ritme de vendes de les últimes setmanes, amb un increment del preu d'antre el 15% i 20%, fan preveure que les existències en les càmeres s'acabin abans que arribi el final de campanya.

Per AFRUCAT la producció prevista per a aquesta campanya és encara menor de la que s'havia estimat. Segons el director d'aquesta associació, Manel Simón, el descens general en la producció espanyola i europea, que presentaven les primeres previsions de collita de el mes d'agost, s'ha vist confirmada i incrementada per les xifres finals de collita que s'han recollit. "En aquests moments, es constata una pujada en les cotitzacions de la poma venuda en palot que es tradueix en entre un 15 i un 20% per sobre dels preus que es pagaven la setmana passada".

Per als propers mesos, si el ritme de vendes es manté, les existències en les cambres catalanes s'esgotaran abans de final de campanya, tenint en compte, a més, que el gener és el mes de l'any en què menys poma es ven, sent el moment àlgid de la comercialització dels mesos de febrer i març.

Les previsions de campanya de poma de juliol a Catalunya, principal comunitat autònoma productora, mostraven una baixada de la producció de l'16%, però, la producció el 2020 ha estat encara menor del previst, amb un 25% menys, totalitzant 235.676 tones.

Pel que fa a les previsions a Europa, la producció europea de poma publicada al mes d'agost al Congrés Prognosfruit era un 1% inferior a la de la passada campanya (10.711.000 t). Amb l'última actualització que es va publicar al desembre, la producció prevista per a l'illa es manté. No obstant això, alguns dels principals països productors com són: Itàlia, França, Alemanya i Espanya han corregit a la baixa les seves produccions.

L'exportació espanyola d'aquesta fruita fins a octubre de 2020 va créixer fortament amb un 20% més en volum i un 17% en valor en relació a el mateix període del 2019, situant-se en 110.705 tones i 81 milions d'euros, segons dades de el Departament de Duanes i impostos especials processats per FEPEX, sent Catalunya la principal comunitat autònoma exportadora, amb unes vendes, en el període esmentat de 78.622 tones, un 21% més i 56 milions d'euros (+ 15%).