Les restriccions per la pandèmia tenen un impacte de 183 milions d'euros diaris i afecten 772.350 treballadors a Catalunya

Les restriccions aprovades per frenar l'avenç de la pandèmia provoquen la pèrdua de 183 milions d'euros en ingressos i afecten 772.350 treballadors, segons dades de PIMEC. Davant aquesta situació, la patronal ha reclamat mesures "coordinades, sostingudes i urgents" i ha xifrat en 4.500 milions d'euros mensuals les ajudes directes necessàries per garantir la supervivència de les petites i mitjanes empreses i autònoms dels sectors més afectats. La patronal ha presentat aquest dimecres una campanya "coordinada i transversal" per denunciar, a través de cartells en els establiments, l'afectació de la pandèmia en els llocs de treball i els ingressos dels diferents sectors.

El president de la patronal, Josep González, ha assegurat que la situació econòmica provocada per la pandèmia és una "crisi sense precedents" i ha advertit que la falta de mesures "generoses i potents" provocarà una important pèrdua del teixit empresarial. "Hem reclamat ajudes directes per activa i per passiva. No arriben i, quan ho fan, és poc i tard", ha criticat González.

Davant aquesta situació, la confederació ha reclamat mesures "coordinades, sostingudes i urgents". En concret, ha proposat ajudes "amb visió global, amb una estratègia de país" i un acord entre les diferents administracions. González ha recordat que les pèrdues dels sectors més afectats superen les ajudes i ha demanat mesures "realistes" per garantir la viabilitat de les empreses mentre durin les restriccions. En el cas del comerç, per exemple, la pandèmia ha provocat un impacte de 86,6 milions d'euros diaris en el sector, que ha rebut unes ajudes de 40 milions en total.

La patronal ha xifrat en 4.500 milions d'euros mensuals les ajudes directes necessàries per a les empreses en funció de les restriccions. Així mateix, ha reclamat ajudes directes a les companyies destinades a preservar els llocs de treball, amb un import únic per lloc de treball; ajudes recurrents mentre es mantinguin les mesures d'afectació de l'activitat; un millor seguiment de les mesures per part dels agents socials i econòmics, i un compromís a mantenir l'ocupació.

González ha recordat que les empreses afectades per un ERTO no poden acomiadar els empleats durant els sis mesos següents a la fi de l'expedient i ha assegurat que és una mesura "excessivament rígida". El president de la patronal ha afirmat que moltes empreses es veuran abocades a presentar Expedients de Regulació de l'Ocupació (ERO) i ha demanat una "flexibilitat" en les mesures.

En aquest context, la patronal ha presentat aquest dimecres una campanya per denunciar l'impacte de les restriccions en els sectors més afectats. La iniciativa compta amb la participació de representants d'aquests col·lectius i dona continuïtat a la presentació del manifest 'Rescat x Pimes, Rescat x Autònoms' presentat a l'estiu, amb dos milions d'adhesions.

La campanya consistirà a informar, a través de cartells penjats en els establiments, dels efectes de la pandèmia tant en el nombre de treballadors com en la facturació de les empreses. "Si deixem morir el sector econòmic, assistirem al tancament d'empreses i la pèrdua de llocs de treball", ha assegurat el secretari general de la patronal, Antoni Cañete.

A la roda de premsa hi han assistit representants de tots els sectors per informar del seu estat. El president de PIMEComerç, Alex Goñi, ha assegurat que la situació del comerç és "insuportable", amb més de 300.000 treballadors afectats i una pèrdua d'ingressos diària de 86,6 milions d'euros.

Un altre dels sectors més afectats és la restauració, amb més de 210.000 treballadors i un impacte de 45,8 milions d'euros diaris en la facturació. El sector del turisme, amb 50.000 treballadors, ha assegurat que es troba en una situació "crítica", ja que cada dia deixa d'ingressar 21,4 milions d'euros.

El sector de l'esport deixa d'ingressar 7,3 milions d'euros diaris per les restriccions i l'impacte econòmic de la pandèmia; el sector de la formació i ocupació, 4,3 milions; el sector de les perruqueries i bellesa, 2,5 milions, i el sector del taxi, 1,4 milions. A aquestes afectacions s'hi afegeix també l'impacte d'un milió d'euros diaris en el sector de la farmàcia o els 800.000 euros de les empreses recreatives.

A la indústria càrnia, de les 60 empreses que proveeixen al sector de la restauració, 28 companyies han tingut pèrdues durant els tres primers trimestres de l'any passat de 52 milions d'euros. Les arts escèniques també han registrat un impacte en la facturació de prop de 4 milions d'euros i les activitats extraescolars, de 2,9 milions.

Davant aquesta situació la patronal ha reiterat la necessitat d'ajudes directes per garantir la viabilitat de les empreses i ha recordat que les mesures vigents, en la majoria de casos, no serveixen ni per pal·liar el tancament parcial o total d'un dia.