Nou crit d'alerta dels sectors afectats per les restriccions

La falta d'ajudes directes als sectors afectats per les restriccions imposades per frenar l'expansió de la pandèmia ha portat molts negocis al límit. No passa dia que no hi hagi crits d'alarma davant l'agonia que viuen moltes activitats.

Un centenar de professionals de perruqueries i centres d'estètica es van concentrar ahir a Figueres per reclamar tornar a l'IVA del 10% que tenien fa vuit anys. Consideren que són un sector essencial i qualifiquen de «surrealista» la pujada que va aplicar el govern i que encara ara segueix vigent. Assenyalen que la pandèmia agreuja la situació i exigeixen la reducció de l'impost per poder tirar endavant.

«No ens pararan, anirem on calgui perquè ens escoltin. Fa vuit anys ens van castigar i ara reclamem que es torni al 10%», va explicar la Jasmine, que té un centre d'estètica. A la concentració, que es va fer respectant les mesures sanitàries hi va donar suport l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

D'altra banda, el sector del turisme rural a Catalunya, amb una forta implantació a les comarques gironines, va assegurar ahir que la inactivitat que des de l'inici de la pandèmia els ha generat un descens d'ingressos d'uns 5 milions d'euros mensuals.

Recorden que l'absència de turistes en els allotjaments rurals provoca, també, pèrdues econòmiques col·laterals: la reducció de la venda de productes locals, descens de vendes en el petit comerç de poble, inactivitat de les empreses d'activitats i serveis turístics, del sector de la restauració i d'altres serveis locals.

Diverses entitats del turisme rural català i la sectorial d'Agroturisme de la Unió de Pagesos denuncien que el sector és «un dels grans silenciats en l'estat de pandèmia», i reclamen la represa de l'activitat i ajudes econòmiques per tal de minimitzar la situació en la qual es troba.

En una carta envida a diferents conselleries demanen que s'apliqui una excepció a les limitacions de mobilitat de la ciutadania que permeti que les bombolles de convivència es desplacin pel territori català, des del municipi de residència habitual fins a un allotjament rural en el qual hagin reservat una estada.

Per la seva banda, el Gremi de Restauració de Barcelona ha llençat un vídeo per les xarxes socials en què denuncia les seqüeles a nivell econòmic i emocional en els responsables dels bars i restaurants de la ciutat com a conseqüència de les actuals restriccions en el sector. En el vídeo, es recullen diferents testimonis que expliquen com estan afrontant quasi un any de tancament i restriccions. «Una cosa és morir del virus i l'altra de gana i molts estem començant a morir de gana», adverteix Melissa, una restauradora que ha hagut de recórrer a l'ajuda econòmica de la família. Altres com l'Anna, relaten com la situació anímica és un «pujar i baixar continu» i la frustració que li causa veure com les restriccions al seu sector no ajuden a millorar les dades epidemiològiques, mentre que Berni, un restaurador de l'Eixample, considera que «el que s'estén és la desesperança».