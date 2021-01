CaixaBank destina més d'1 milió d'euros a projectes socials de Girona el 2020

CaixaBank, a través del pressupost cedit per la Fundació "la Caixa", ha destinat 44,8 milions d'euros a projectes socials locals durant l'any 2020, la qual cosa ha permès desenvolupar més de 8.500 iniciatives amb prop de 7.000 entitats socials de tota Espanya localitzades i canalitzades a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank.

L'entitat financera presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar compta amb la xarxa comercial més gran del sector a Espanya i amb la més gran capil·laritat territorial, ja que és present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000 persones. En 229 municipis, és l'única entitat financera present. Aquesta àmplia distribució permet detectar necessitats socials d'àmbit local, així com conèixer els projectes d'organitzacions i entitats que poden pal·liar aquestes situacions i aconseguir suport econòmic per a ells del pressupost cedit per la Fundació "la Caixa".

L'acció social de CaixaBank a Girona

A Girona, CaixaBank, a través del pressupost cedit per la Fundació "la Caixa", ha col·laborat durant 2020 amb 197 projectes de 169 entitats socials locals per un import global de 1.025.911 euros. El 37% del pressupost s'ha destinat a iniciatives en l'àmbit de la malaltia i discapacitat seguides de l'exclusió social (36%) i la pobresa infantil (14%). També s'han recolzat projectes de suport a la gent gran i de foment de la inserció laboral.

Entre les col·laboracions dutes a terme destaquen les col·laboracions al Banc d'Aliments, Càritas, Creu Roja, Fundació Ramon Noguera, Fundació Altem, Hospital Asil de Pobres de Torroella de Montgrí, Oncolliga, Mifas, Fundació Salut Empordà, Hospital Josep Baulida, Fundació Gentis, Hospital de Palamós, Fundació Oreig, Fundació Els Joncs, Fundacio Estany, Fundació Tutelar comarques gironines, Fundació Privada Escola Sant Vicens de Paul, Fundació Roses contra el càncer, Hospital d'Olot, Residència geriàtrica l'Hospital de Camprodon, entre moltes d'altres. Durant 2020, el 76% de les oficines de la xarxa de CaixaBank a Girona van col·laborar amb algun projecte social de la província.

2020: un any marcat per les ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19

El 2020, el 89% de les oficines de CaixaBank repartides a tota Espanya han canalitzat aportacions a projectes en benefici de la societat i les comunitats locals. Mitjançant aquesta col·laboració, prop de 7.000 entitats socials s'han beneficiat l'any passat de les ajudes. Cal destacar que la majoria de les aportacions ha anat destinada a pal·liar els efectes socioeconòmics provocats per la Covid-19. De forma més concreta, la inversió s'ha dirigit a accions destinades a col·lectius en exclusió social i pobresa; programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones grans, col·lectius amb necessitats especials o malalts; accions vinculades amb la gent gran; així com projectes d'inserció laboral. Entre les iniciatives secundades, es troben accions de distribució d'aliments, de la mà de menjadors socials, a col·lectius vulnerables; repartiments de material escolar i tecnològic per a la infància en risc d'exclusió, així com la dotació de tablets a residències per a la gent gran.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

L'Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank, dins del seu model de banca socialment responsable. A més de la contribució als projectes socials d'àmbit local, l'entitat secunda, a través de la seva Acció Social, el programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 participants el 2020 i 120.000 beneficiaris de les seves accions solidàries.Quant a altres iniciatives clau per al model de banca socialment responsable de CaixaBank, destaca l'activitat en microcrèdits. L'entitat és l'única que ofereix microcrèdits a persones amb garantia personal i sense avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes. L'actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management han obtingut la màxima qualificació (A+) en els Principis d'Inversió Sostenible que dóna suport a Nacions Unides.