Més de 900 acomiadaments en una subcontractada d'AirBnB

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que el ere amb 924 acomiadaments efectuats pel centre d'atenció telefònica d'Airbnb a Barcelona és vàlid. Els magistrats (amb un vot dissident) no han considerat que la norma del «prohibit acomiadar» aprovada pel Govern, i que vetava els cessaments justificats per l'afectació de la covid, de cobertura en els casos de les subcontractes. Els 924 treballadors de CPM, la subcontracta d'Airbnb a Barcelona que gestionava el seu centre d'atenció telefònica, van ser acomiadats al maig de 2020; en ple primer estat d'alarma. CGT, el sindicat majoritari a l'empresa, va rebutjar la proposta d'indemnitzacions amb 33 dies per any treballat que va plantejar l'empresa i que CCOO i UGT donaven suport. Finalment, els magistrats han validat el cessament de la companyia i els afectats s'han quedat al carrer amb la indemnització mínima (20 dies).