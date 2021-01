El poder adquisitiu dels directius creix 2,5 cops més que el dels seus empleats

La crisi originada pel coronavirus amenaça amb una congelació generalitzada dels salaris, especialment en els sectors més afectats. Les remuneracions a Espanya en gremis com l'hostaleria, el comerç o el turisme ja van tancar el 2020 amb descensos.

No obstant això, de moment els sous a Espanya, de mitjana, estan aguantant i aconsegueixen guanyar poder adquisitiu gràcies a la caiguda de la inflació. Tot i que aquesta relativa bonança no és igual per a tots els treballadors, els que estan en les escales més altes de la jerarquia empresarial són els que en surten més ben parats. Des de l'anterior crisi del totxo, els directius han guanyat 2,5 vegades més poder adquisitiu que els seus assalariats, segons constata un informe conjunt d'ICSA Group i Eada, que també revela que la bretxa salarial entre els alts càrrecs i els treballadors és de 5.300 euros bruts mensuals a Catalunya.

Les posicions de partida no són les mateixes, i molts treballadors corrents encara arrosseguen seqüeles de l'anterior crisi econòmica. Els directius cobren de mitjana 7.188 euros al mes (bruts, en 12 pagues); els càrrecs intermedis, 3.588 euros, i els treballadors, 1.960 euros. I és que els empleats no van començar a recuperar el poder adquisitiu perdut des del col·lapse de Goldman Sachs i l'esclat de la bombolla immobiliària fins fa un parell d'anys, mentre els directius i els càrrecs intermedis van sortir-ne abans i amb més intensitat. La inèrcia marca que aquesta bretxa continuarà creixent, especialment entre directius i treballadors, i amb més intensitat en el cas dels alts directius. Segons ha assenyalat el professor d'Eada Jordi Asens, això es deu al fet que aquests es mouen en un mercat laboral de competència internacional.

Tendència a la polarització

L'estudi de la consultora i l'escola de negocis està elaborat partint dels sous de 80.000 professionals i reflecteix una tendència l'últim any a la polarització. D'aquesta manera, en sectors en els quals la covid està tenint alta incidència (i que abans de la pandèmia ja registraven menors nivells salarials), les dades de l'informe d'ICSA Group i Eada ja registren descensos salarials, com en els serveis, el comerç o el turisme. I en d'altres, com la indústria o els transports, les remuneracions segueixen a l'alça. Els ponents de l'estudi han alertat que la sortida de la crisi de la covid amenaça d'obrir una nova dualitat al mercat laboral espanyol, amb sectors que continuen guanyant poder adquisitiu i d'altres que l'aniran perdent.