La davallada de l'activitat privada augura una doble recessió a la UE

El deteriorament de l'activitat del sector privat de la zona euro es va accentuar en l'arrencada del 2021 com a conseqüència de la inèrcia negativa per l'impacte de la segona onada de la pandèmia i la reintroducció de restriccions per contenir-la, cosa que suggereix una recaiguda del PIB que condemnaria l'eurozona a una doble recessió, segons apunta la lectura preliminar de l'Índex Compost de Gerents de Compres (PMI), elaborat per IHS Markit.

L'índex va caure de 49,1 al desembre a 47,5 al gener i assenyala una tercera caiguda mensual d'activitat consecutiva en la zona euro i la taxa de contracció més forta en tres mesos. No obstant això, l'índex s'ha mantingut estable des del novembre per sobre dels nivells registrats durant la primera onada epidèmica, cosa que suggereix un impacte econòmic significativament menys sever que el que va observar la primavera passada.

L'enquesta de gener assenyala un deteriorament de la situació econòmica general de la regió, tot i que, segons les dades nacionals, es detecten fortes diferències en el rendiment de les economies de diferents països.

A Alemanya, fins a mínims des del començament de la reactivació el juliol del 2020, però encara dins de territori expansiu, amb 50,8 punts, contra els 52 de desembre, mentre que a França i la resta de la zona euro, el PMI ha retrocedit a 47 punts des dels 49,5 de desembre, dins del terreny recessiu.

Doble caiguda

«Cada vegada sembla més inevitable que l'economia de la zona euro pateixi una recessió de doble caiguda», va comentar l'economista en cap d'IHS Markit, Chris Williamson, en vista del continuat impacte advers de les noves restriccions per la covid-19 en l'activitat de les empreses el mes de gener, particularment al sector de serveis.

Fre al PIB

El PIB de l'eurozona creixerà menys del previst el 2021. Això és el que apunten experts en previsions econòmiques en una enquesta feta pel Banc Central Europeu (BCE) publicada ahir.

Segons va recollir ACN, els experts rebaixen fins al 4,4% la previsió de creixement per a aquest any, gairebé un punt menys dels càlculs que tenien en la darrera enquesta feta fa tres mesos. En canvi, els especialistes augmenten gairebé un punt fins al 3,7% el creixement previst per al 2022.