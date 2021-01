Aquestes són les feines més buscades a Catalunya i Girona

Enginyer, analista de gestió i organització i especialista en cases de dades i xarxes informàtiques van ser les tres ocupacions millor posicionades en el mercat de treball català el 2020.

Segons l'últim informe publicat per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, les tres professions obtenen una puntuació igual o superior a set en l'índex que s'utilitza per elaborar aquesta classificació.

L'índex té en compte variable com la contractació laboral (té un pes del 40%), la qualitat dels contractes (35%) i el nombre de demandants en el SOC i el temps que s'hi estan (25%).

Altres perfils altament sol·licitats són el d'analista de sistemes (obté 6,94 punts sobre deu) o els tècnics d'operacions en sistemes informàtics (6,85).

Sanitaris i programadors

Tancant el top 10 hi ha els analistes i dissenyadors de programari (6,83 punts), professionals de la salut (6,82), peons agropecuaris (6,82), programadors informàtics (6,81) i professionals de vendes TIC (6,76). No obstant això, hi ha força heterogeneïtat pel que fa als perfils més buscats de cada comarca.



A les capitals de província, les ocupacions més ben posicionades són els enginyers (Barcelona), els instructors d'autoescola (Girona), els pescadors fluvials i de litoral (Tarragona) i els instal·ladors i reparadors de línies elèctriques (Lleida).