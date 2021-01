La licitació de grans projectes públics cau a la meitat a Girona el 2020

Els efectes de la pandèmia han fet caure a la meitat el cost dels grans projectes públics a les comarques gironines. La licitació de grans obres i serveis per part de les administracions s'ha enfonsat un 55% respecte al mateix període de l'any 2019, segons dades de l'informe publicat ahir per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya (CCOC).

El document revela que les administracions central, catalana i local han optat per frenar en sec les inversions de gran envergadura i posar a concurs només aquelles més urgents i que ja estaven previstes, destinant-hi en total 76,6 milions d'euros.

En aquest sentit, els grans projectes d'obra pública a Girona han sumat 36 milions d'euros el 2020, la xifra més baixa dels últims anys. D'aquests, la major part els ha destinat la Generalitat en l'execució de l'actualització les obres d'ampliació del bloc quirúrgic i de l'hospital de dia oncològic (ICO) de l'hospital Trueta de Girona. El Govern català ha licitat prop de 20 milions d'euros per aquests treballs.

L'altra gran actuació pública prevista que figura en els registres són les obres d'urbanització d'una part del Logis Empordà, el polígon industrial del Far-Vilamalla. El projecte, de 6 milions d'euros, té per objectiu preparar el terreny per a la previsible arribada de gegants de la logística com Amazon. Tanca l'apartat de les grans obres públiques un altre projecte en previsió: la regeneració del paviment de l'aeroport Girona-Costa Brava, una feina per a la qual l'administració central preveu destinar 9,1 milions d'euros.

Pel que fa a la licitació de serveis públics, els ajuntaments i els consells comarcals han estat els únics que han tret a concurs grans projectes a la província de Girona. Ho han fet per un valor de 40 milions d'euros. Destaca la licitació del contracte de 8 anys i 22 milions d'euros per al servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de l'Escala. A continuació hi ha els 7,6 milions d'euros que el Consell Comarcal de la Cerdanya té previst destinar per a l'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de manteniment de diversos municipis de la comarca. També hi ha el servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Puigcerdà, convocat per l'Ajuntament per 5,8 milions d'euros. El darrer servei licitat és el de recollida de residus, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria municipal del municipi de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, valorat en 4,8 milions d'euros.

El CCOC assenyala en l'informe, sense especificar el territori, d'un servei de 54,3 milions licitat per Adif per «manteniment d'infraestrucura i via per línies convencionals i d'ample mètric» pel període 2020-2022. I un altre de 45,8 milions anunciat per la Generalitat «d'execució d'operacions de conservació integral dels sistemes, programari i maquinari del Centre de Control Viari de Catalunya, dels túnels que gestiona i dels seus accessos».

Impacte del confinament

A Catalunya, durant el 2020 la licitació oficial d'obres ha disminuït un 23% respecte a l'any 2019, assolint 1.501,8 milions d'euros. Es tracta del registre més baix des del 2016, en el qual es va licitar per l'import de 1.130,5 milions d'euros, i molt per sota de la mitjana històrica (aproximadament uns 3.750 milions d'euros constants anuals els darrers 20 anys).

En l'evolució trimestral de la licitació s'observa clarament l'impacte que va produir el confinament de la població, a partir de la segona quinzena de març, i l'alteració de l'activitat regular de les administracions públiques.

Durant el segon trimestre de l'any, la caiguda de la licitació va ser del -61% respecte al mateix període de l'any anterior, i un ?16% el tercer trimestre. No és fins al quart trimestre, amb un increment del 24%, que es recupera parcialment l'activitat, sense assolir globalment, però, el volum del 2019.

L'administració local segueix sent el nivell administratiu més actiu, amb el 54% de tota la licitació. Ha publicat anuncis per valor de 813 milions d'euros el 2020, tot i que l'import ha disminuït un 7% respecte al 2019.

Pel que fa a la Generalitat, la seva licitació s'ha reduït en un 5%, amb un import total de 493 milions d'euros, el 33% del total.

L'import licitat per l'Administració General de l'Estat ha estat de 196 milions d'euros, el 13% del total, amb una caiguda del 65%.