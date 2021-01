El mercat de les motocicletes i vehicles lleugers creixerà un 6,8% aquest any

El mercat de motos i vehicles lleugers creixerà un 6,8% el 2021. Aquesta és l'estimació de l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes, Anesdor, que preveu un millor rendiment del mercat en comparació del 2020, en què va caure un 9,2% pel coronavirus, però no prou com per recuperar els nivells registrats el 2019. Per autonomies, s'espera un creiement del 8,2% per a la Comunitat de Madrid, mentre que la pujada a Catalunya serà del 6%.

Segons Anesdor, el segment que més pujarà el 2021 serà el de les motocicletes de cilindrada mitjana i alta, del qual s'espera un increment del 10,4%. Precisament, el sector de la moto va ser el que menys va patir els efectes de la pandèmia, caient molt per sota del que ho va fer el sector de l'automòbil nou, que va cedir un 32,3%, arribant una quota de mercat del 13%. El mercat d'ocasió de vehicles lleugers i motos, per la seva banda, va retrocedir un 8% el 2020 respecte el 2019, mantenint la mateixa proporció de dos vendes d'ocasió per una nova registrada en exercicis anteriors.

Anesdor va reclamar una revisió de l'etiquetatge per a les motos, al·legant que les noves unitats, complidores de la normativa Euro5, generen menys emissions que els turismes catalogats dins de l'etiqueta Eco, en els quals s'inclouen híbrids convencionals, de gas i microhíbrids. És per això que l'associació ha demanat que es creï una nova etiqueta o que se'ls catalogui també com a vehicles Eco, afegint que en els últims 20 anys s'han reduït un 90% les seves emissions.

D'altra banda, han reiterat que els plans per incentivar la compra de vehicles, el pla Renove i el Moves, són útils però només «si s'estableixen a mig i llarg termini», al mateix temps que van demanar acompanyar els compromisos de sostenibilitat de l'Acord Verd Europeu.