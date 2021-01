La primera incubadora per a discapacitats busca retallar l'atur del 25% d'aquest col·lectiu

Powernauts és la primera incubadora de l'Estat per a persones amb discapacitat i pretén fomentar l'emprenedoria com un «camí alternatiu» per accedir al mercat de treball i retallar la taxa d'atur del 25% en aquest col·lectiu. El projecte, impulsat per la Fundació Prevent, pretén donar suport econòmic i acompanyar totes aquelles persones amb un 33% de discapacitat i ajudar-les a viure de la seva idea de negoci. «La societat encara estigmatitza bastant la persona amb discapacitat i en molts casos l'associa a un baix rendiment, però no és cert», assegura la directora de l'Àrea d'Inclusió de la Fundació Prevent, Doriana Bagnoli.

Les «barreres socials» com la manca d'empatia de l'entorn dificulten l'accés de les persones amb diversitat funcional al mercat de treball. «Veiem persones amb gran potencial laboral que troben moltes portes tancades pels prejudicis i les pors», manifesta Bagnoli. Davant aquesta situació, la Fundació Prevent promou la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i treballa per fomentar la cultura preventiva de l'empresa, a través d'una major conscienciació social.

«Després de més de deu anys de trajectòria, vam veure que la part de formació i acompanyament és important, però quan la persona es troba amb un producte mínimament viable i amb una prospecció de mercat realitzada, necessita un impuls més», explica Bagnoli. Aquest és, precisament, l'objectiu de Powernauts.

La incubadora no és una acceleradora «a l'ús», basada en la rendibilitat de la inversió i amb una exigència molt elevada en certs indicadors. El projecte pretén donar els recursos necessaris a idees de negoci mínimament viables desenvolupades per persones amb discapacitat, amb l'objectiu que aquestes puguin viure del seu negoci i tenir un sou digne.

El projecte va arrencar al novembre i té una durada de sis mesos. En aquesta primera edició, la incubadora treballa amb sis emprenedors, que tenen 120 hores de treball individualitzat i compten amb el suport d'especialistes en estratègies de negoci, vendes i finances, entre altres.

L'Elena Camprubí és una de les emprenedores del programa. Actualment directora de Balena Lena, l'Elena va deixar l'estudi de disseny gràfic on treballava per dedicar-se al món de la pastisseria. Fa prop d'un any, l'empresària va decidir crear el seu projecte i actualment es dedica a fer galetes «completament a mida» per a empreses i esdeveniments.

«Anava bastant perduda. Volia muntar la meva pastisseria, però no veia massa bé com, i vaig anar a parar a la Fundació Prevent. Allà vaig entrar a l'aula d'ESADE Prevent, vaig començar a fer canvis de plantejament i vaig anar avançant. Sempre he estat en contacte amb ells, perquè m'estan ajudant molt», explica.

A part de l'Elena Camprubí, a la incubadora hi participa també el Carlo Castellano. L'emprenedor és el conseller delegat de Park4Dis, una aplicació de mobilitat que incorpora un sistema de localització d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.

Un altre dels projectes de la incubadora és Psicopartner, una iniciativa de teràpies en línia. ILUSIÓN+ és una empresa de vins i caves amb responsabilitat social, els beneficis de la qual van destinats a la investigació de malalties neurodegeneratives.

Una altra de les companyies de Powernauts és Vine Testing Spain, dirigida per Israel G. Moreno i dedicada al sector de l'enoturisme i la gastronomia. A la incubadora hi participa també Milarepas, una companyia de moda sostenible en línia, amb teixits fets a mà procedents de països com el Nepal, Bhutan o el Tibet.

La incubadora treballa tant el negoci com l'ecosistema emprenedor i la mateixa persona. «Moltes vegades veiem que hi ha certes competències que fallen en les persones que atenem. No és una mancança causada directament per la mateixa discapacitat, sinó per la barrera social, una manca d'empatia o comprensió de l'entorn», alerta Bagnoli.

Per aquest motiu, Powernauts pretén fomentar també un «canvi en la mirada» envers aquest col·lectiu. «Volem transmetre a la societat les grans capacitats de les persones amb diversitat funcional i volem que mirin molt més enllà d'un certificat, un grau, un estigma», assegura la directora de l'Àrea d'Inclusió de la Fundació Prevent.

Bagnoli demana a la societat una «oportunitat» per a les persones del col·lectiu i, a les administracions, que continuïn donant suport al sector. Per a això, reclama recursos, però també «bones polítiques» que ajudin a la inclusió, com per exemple, contractar persones amb discapacitat en l'àmbit públic o facilitar a les ?empreses la contractació d'aquestes.

La Fundació Prevent, fundada el 2005, té la seu central a Barcelona i oficines a Madrid. Cada any, acull entre trenta i quaranta nous emprenedors entre les dues ciutats. «Sempre intentem equilibrar, però el nombre de candidatures que rebem acostuma a ser superior a Catalunya», assegura Bagnoli. La directora de l'Àrea d'Inclusió de la Fundació Prevent atribueix aquest interès a la reputació de Barcelona com a «hub» d'emprenedoria i a la participació de l'associació en el programa Catalunya Emprèn.