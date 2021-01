Reduir les emissions del vaquí

El 40% dels gasos d'efecte hivernacle de les explotacions ramaderes és imputable al mateix funcionament del sistema digestiu dels remugants i especialment de les vaques.

Millorar la seva productivitat, reduint els intervals entre parts, la salut i la longevitat, per disminuir les necessitats de recria, i seleccionar per índex de conversió i emissió de metà són estratègies efectives per reduir la contaminació associada. Recordo que la responsabilitat de les emissions en la ramaderia es divideix principalment entre el sistema digestiu dels remugants (42%), fems (15%) i maneig de terra (ús de fertilitzants, fems, conreu, etc.), que provoca el 38% de les emissions. Per tant, les emissions entèriques suposen una part principal en el còmput global de gasos. Aconseguir major eficiència productiva, un ramat més sa i millores digestives i en matèria de conversió d'aliment dels animals permeten disminuir les emissions de metà pròpies del sistema digestiu del bestiar boví.

És així que una major optimització productiva i un rumen més eficient permeten reduir les emissions de metà entèric.

Els avenços en el camp de la genòmica i la millora genètica, que obren la via a la selecció no només per aspectes merament productius, sinó també d'eficiència mediambiental (emissions per quilo de carn o llet produïda), introdueixen un camp encara incipient però prometedor pel que fa al seu potencial per mitigar de forma considerable els gasos d'efecte hivernacle imputats a la producció ramadera.