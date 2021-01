Unió de Pagesos exigeix mesures per evitar «l'abús» a la cadena alimentària

Unió de Pagesos va exigir als grups parlamentaris del Congrés, normes «més estrictes» per assegurar l'eliminació dels abusos a la cadena alimentària. En la compareixença del dimarts a la tarda en la Comissió d'Agricultura del Congrés, el sindicat va demanar que es defineixi la posició de domini i «que es regulin amb més rigor conductes deslleials» com ara la revenda a pèrdues. Unió de Pagesos denuncia que la bretxa de preus entre consumidors i productors, des del 2014, any de l'entrada en vigor de la Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, no ha deixat de créixer. A finals del 2020, la diferència entre el que paga el consumidor i el que rep el productor agroalimentari va arribar fins als 7 punts.

Propostes «insuficients»

Unió de Pagesos considera «insuficients» i que, a més, creen inseguretat jurídica, les propostes del govern espanyol en la transposició de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril del 2019 relativa a les pràctiques deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrari i alimentari. Els treballs per finalitzar la transposició d'aquesta directiva van començar ahir a la Comissió d'Agricultura del Congrés, amb la compareixença de representants de l'Administració i de les organitzacions representatives de la cadena alimentària (productors, indústria, distribució i comerç), entre altres.

El sindicat ja havia criticat la modificació que va suposar el Reial decret llei 5/2020, que transposava parcialment la Directiva (UE) 2019/633 modificant la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària i que va adoptar el Govern estatal el febrer del 2020. El sindicat reclama que, com permet la Directiva, es «regulin de manera més estricta altres conductes deslleials» com ara la revenda a pèrdues.